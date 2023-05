Políticos do Pará comentam decisão do TSE que cassou mandato de Deltan Dallagnol: 'caça às bruxas'

Políticos do Pará usaram as redes sociais para se manifestar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, por unanimidade, anulou nesta terça-feira (16) o registro de candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) ao cargo de deputado federal, nas eleições 2022. Com isso, o parlamentar - que foi o candidato à Câmara dos Deputados mais votado no Paraná no ano passado - perde o mandato. Ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas redes sociais, o deputado federal pelo Pará, Éder Mauro (PL), compartilhou a mensagem publicada por Dallagnol logo após a decisão. Nela, o ex-procurador afirmou que "344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas" na noite desta terça-feira (16), "com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça". Ele afirma também sentir "indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção".

Ao compartilhar a mensagem, Éder Mauro critica a decisão do TSE, afirmando que o político do Paraná foi "silenciado" por ter ajudado no combate à corrupção. "O deputado federal mais votado do Paraná ajudou a colocar na cadeia o maior esquema de corrupção da história do Brasil, a recuperar milhões que foram roubados do povo brasileiro. Agora, foi silenciado em mais uma “caça às bruxas lulopetista”, que não vai parar por aqui. Nós avisamos", escreveu.

O deputado estadual Coronel Neil (PL) também compartilhou uma publicação que classifica como "absurdo" o entendimento dos ministros do TSE e afirma que a voz de mais de 340 mil eleitores foi "silenciada".

Para o deputado federal Joaquim Passarinho (PL), a decisão representa "um dia triste no combate à corrupção". "Um Deputado Federal cassado pela Lei da Ficha Limpa, sem crimes cometidos…..um Presidente eleito com várias condenações em diversas instâncias… Esse é o nosso País! Dia triste no combate à Corrupção", escreveu Passarinho.

Por outro lado, políticos da base do governo Lula comemoraram a anulação do registro de candidatura do ex-procurador. "Aqui se faz aqui se paga! Que ironia do destino, o cidadão que rodava o mundo com uma cantilena anticorrupção religiosamente terrível perde o mandato por fraude! Pois é, caro Deltan Dallagnol! Agora vai ter que responder pelos seus crimes na planície do judiciário!", escreveu o deputado federal Airton Faleiro (PT).

Também do PT, a deputada federal Dilvanda Faro comentou sobre a decisão inonizando: "TSE cassa mandato do deputado Deltan Dallagnol por unanimidade e a gente tá como?", questionou, na legenda de uma foto que mostra um foguete (fogos de artifício) acionado.