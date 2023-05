'Indignação com a vingança sem precedentes', diz Deltan após ter mandato de deputado cassado

O deputado federal e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou que "344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas" na noite desta terça-feira (16), "com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça". As declarações foram dadas após Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anular, por unanimidade, nesta terça-feira (16), o registro de candidatura de Deltan ao cargo de deputado federal, nas eleições 2022. Com a decisão, ele deixará a Câmara e os votos destinados a ele serão computados para o partido pelo qual concorreu às eleições, o Podemos.

"Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro", completou o ex-procurador.

Durante o julgamento do processo contra Deltan, todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Para os magistrados, o deputado agiu para fraudar a lei quando deixou o cargo de procurador da República, porque pediu exoneração na pendência de procedimentos disciplinares que poderiam enquadrá-lo na Lei da Ficha Limpa e torná-lo inelegível.