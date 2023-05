'As vozes de milhões de brasileiros foram caladas com uma única canetada', diz Dallagnol

Corrida ao ouro

Bancos centrais de todo o globo têm maior fluxo de compra em 80 anos. Com Ucrânia em guerra, meta é evitar depender do dólar.



Yoga no Guamá

Projeto da UFPA oferta aulas de meditação e yoga à comunidade no Instituto de Filosofia do campus Guamá. Inscrições estão abertas.

"As vozes de milhões de brasileiros foram caladas com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça"

DELTAN DALLAGNOL, em suas redes sociais, depois do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que invalidou registro de sua candidatura e levou à perda do mandato na Câmara dos Deputados, em decisão unânime.

PARTIDOS

ANISTIA

Com o apoio de governo e oposição, foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal a Proposta de Emenda à Constituição que anistia todos os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e de raça nas eleições passadas. A medida também livra os partidos de sanções por irregularidades nas prestações de conta. Muito criticada, especialmente por setores que defendem políticas afirmativas nas estruturas partidárias, a PEC da Anistia conseguiu a façanha de unir governistas e oposição em torno de um projeto que, na prática, premia a falta de compromisso das legendas com as regras eleitorais vigentes nas últimas eleições.



LEGENDAS



Não é a primeira vez que a Câmara aprova medidas para garantir anistia a partidos e candidatos que descumpriram a legislação eleitoral. Em anos anteriores foram aprovados projetos semelhantes para, por exemplo, livrar as legendas do pagamento de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral durante as campanhas.

VACINA

SEM PROCURA

Apesar dos apelos das campanhas em todo o País, segue bem abaixo do esperado a procura pela vacina contra a influenza no Pará. Na semana passada, a campanha, até então voltada para públicos prioritários, como idosos e profissionais de saúde, foi ampliada para toda a população com mais de seis meses de idade.

IMUNIZAÇÃO



A medida não provocou ainda aumento significativo da procura pela vacinação. Em Belém, por exemplo, a meta é vacinar 389.647 pessoas. Até a sexta passada, apenas 95.873 tinham tomado o imunizante, apenas 24,61% do público esperado. Nos outros municípios do Estado, o percentual de imunização tem ficado em torno de 20%.

ÁSIA

AÇAÍ

O açaí, um dos símbolos do Pará, vai ganhar destaque na Ásia. O Ministério da Agricultura anunciou que o governo da Índia autorizou a importação do refresco da fruta no país. O açaí a ser exportado para o mercado indiano será a bebida não fermentada, embalada em caixa e sem necessidade de ser conservada com refrigeração.



PRODUÇÃO



Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020, ainda colocam o Pará como o maior produtor nacional de açaí. O volume anual é de 1.389.000 toneladas de frutos e área plantada superior a 212 mil hectares. Nos últimos anos, Estados como São Paulo têm aumentado a produção e venda para outros países.

PETRÓLEO

GRUPO

A Assembleia Legislativa do Pará vai criar um grupo de trabalho para acompanhar as discussões em torno da autorização da exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Francisco Melo, o Chicão, MDB, recebeu uma comitiva de empresários interessados em acompanhar o assunto. O grupo da Alepa será comandado pelo deputado Gustavo Sefer e deve reunir, além de parlamentares, representantes da sociedade civil como Sindicato Nacional das Indústrias Navais e dos Trabalhadores Metalúrgicos. A exploração petrolífera na costa atlântica do Amapá e do Pará, região conhecida como Margem Equatorial, na foz do rio Amazonas, dividiu o governo federal. O Ministério das Minas e Energia é favorável, mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recomendou que seja negado o pedido de autorização para que a Petrobras comece os trabalhos no litoral amapaense.

CULTURA

RECURSOS

Produtores culturais comemoraram o anúncio, pelo Ministério da Cultura, do início da liberação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, criada para financiar o setor, um dos mais atingidos pelos anos de pandemia. O Pará vai receber R$ 165 milhões. Desse total, R$ 91,7 milhões serão repassados via Estado e o restante irá direto para os municípios. Mais de quatro mil produtores culturais do Estado devem passar por cursos de qualificação para a gestão dos recursos.

EM POUCAS LINHAS

► O advogado paraense Lucas Sá foi o responsável pela defesa oral da tese que levou à anulação do processo contra os pescadores Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado; Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos; e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Por unanimidade, o Tribunal anulou o processo e determinou que as testemunhas arroladas pelos defensores sejam ouvidas. Além de Lucas Sá, a defesa dos acusados é feita por outros quatro advogados, entre eles os também paraenses Gilberto Alves e Américo Leal.

► O Centro Internacional de Negócios e Sebrae no Pará promovem, de maio a julho deste ano, nova edição da Caravana de Comércio Exterior. Amanhã a ação vai estar em Altamira para capacitação voltada a micro, pequenos e médios empresários locais, além de dirigentes e técnicos de entidades de classe e agentes de comércio exterior. As próximas serão Castanhal e Santarém. A iniciativa tem apoio da ApexBrasil, PCT Guamá e Correios.

► Fabrizio de Almeida Gonçalves é o novo presidente do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-PA). Ele foi eleito na última segunda-feira, em eleição que teve chapa única. A posse será em junho e o mandato é de três anos. Após 12 anos, Poliana Dantas anunciou que deixou a Diretora Executiva do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará.

► A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e o Centro das Indústrias do Pará (CIP) promoverão hoje, a partir das 8h, encontro que reunirá técnicos, empresários, acadêmicos e entidades do setor produtivo para debater a exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas.

► O arroz nosso de todo dia está com os preços nas alturas. Entre março e abril deste ano, a alta ficou em 8,22%, bem acima da inflação. O aumento acumulado nos últimos 12 meses chegou a quase 29,27%. Os números são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese.