Plenária indígena reúne etnias de 8 países da pan-amazônia neste domingo (6)

A tarde deste domingo (6) abriu espaço na programação do Diálogos Amazonicos para o encontro de representantes de diversas etnias espalhadas por 8 países da América Latina, que ocorre no Hangar. O evento foi aberto com uma apresentação de jovens e crianças índias que, por meio da dança e do canto mostraram um pouco da sua cultura.

A líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, abriu as falas da plenária expressando preocupação os com danos ambientais e sociais. Ela citou a seca dos rios e a ameaça do alcoolismo e das drogas ilícitas sobre os jovens indígenas, mas também felicitou as etnias pelo crescimento populacional dos povos indígenas.

"As autoridades e os governos têm de nos escutar, assim como os governos estrangeiros. Eu já estive lá fora muitas vezes defendendo e lutando por vocês, por todos nós. Novas gerações não podem esquecer a nossa cultura. Vocês jovens têm de se preocupar com coisas do branco, o alcoolismo não é bom, nem as drogas. Mas, eu estou feliz de ver todos vocês aqui " afirmou Raoni.