Diálogos Amazônicos: Cacique Raoni defende proteção dos povos indígenas isolados, em Belém

O cacique kayapó Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas pela defesa da Amazônia e pelos direitos dos povos nativos, participou do debate Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial (PIACI), organizado pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), durante o segundo dia do evento “Diálogos Amazônicos”, no Hangar - Centro de Convenções, em Belém. Durante sua fala, Rani defendeu a proteção dos povos indígenas isolados e pediu união entre as diferentes etnias.

“Eu quero falar com todos sobre nós indígenas e principalmente, sobre os povos indígenas isolados. Os povos indígenas isolados não podem continuar sofrendo violência como vem acontecendo. Os brancos têm que respeitar, não podem fazer violência contra os povos indígenas isolados. Têm que, com muita cautela, fazer contato, com eles. Isso que eu tenho para falar no momento para vocês brancos que estão aqui me ouvindo. Porque o que eu penso e falo é apenas para o bem viver de todos, assim como dos povos indígenas isolados”, disse Raoni.

A liderança indígena também deixou uma mensagem para os homens brancos: “Eu quero mandar uma mensagem para os brancos que estão me ouvindo agora, assim como também os parentes indígenas, precisamos nos respeitar! Os brancos precisam respeitar a nós indígenas, mas nós também precisamos respeitar os brancos, assim a gente consegue garantir a paz. Assim a gente consegue garantir que nós indígenas e os brancos possam viver bem, se alimentar bem,dormir bem e estar bem para a nossa família”.

Sobre a união entre as diferentes etnias, Raoni disse que “nós indígenas, principalmente, essa nova geração tem que se unir. Vocês precisam manter o diálogo entre vocês.e falar sobre plano, trabalho, enfim. Vocês precisam se unir, manter o diálogo e defender os trabalhos para manter o povo. Não podemos praticar o ódio e a violência como nossos ancestrais faziam. Nossos ancestrais tinham o costume de brigar entre eles. No tempo de hoje, isso não pode acontecer mais. Então, os indígenas da nova geração precisam se unir porque eu, na minha infância, vi a violência entre os próprios parentes. Inclusive falei para o meu pai, na época, que isso não é bom”.

Cacique Raoni em Belém do Pará, durante o eveno Diálogos Amazônicos (NICOS)

Raoni é uma liderança indígena reconhecida mundialmente. Em 2021, ele recebeu o título de Membro Honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em 2021. E, um ano antes, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. De acordo com um site mantido pela ONG francesa Planète Amazone, parceira de longa data de Raoni, ele nasceu por volta de 1932 na aldeia Krajmopyjakare, no nordeste do Mato Grosso. Na época, o povo kayapó (autodenominado mebêngôkre) era nômade e não tinha contato regular com o mundo exterior.

Diálogos Amazônicos

Os Diálogos Amazônicos são um evento prévio à Cúpula da Amazônia. Ambos ocorrem em Belém, sendo os Diálogos responsáveis pela produção das propostas da sociedade civil a serem apresentadas aos presidentes dos países amazônicos participantes da cúpula.