PL propõe incluir Pedro Teixeira no Livro dos Heróis da Pátria

Projeto de Lei do senador Beto Faro busca reconhecer o papel histórico do desbravador da Amazônia

O Liberal
fonte

Estátua de Pedro Teixeira em cidade de Portugal (Flickr Creative Commons / Via Portal G1)

O senador Beto Faro (PT-PA) apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.242/2025, que propõe incluir o nome de Pedro Teixeira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Liberdade e da Democracia Tancredo Neves, em Brasília. Para o parlamentar, a medida vai corrigir “uma injustiça histórica”, já que o militar e desbravador português não consta entre os homenageados.

Faro espera que a votação ocorra antes da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. “Pedro Teixeira foi um homem de coragem singular, que desbravou o Amazonas quando poucos ousavam. Ele mostrou que a história do Brasil se constrói no coração da floresta”, afirmou o senador.

Quem foi Pedro Teixeira

Militar português nascido em Cantanhede, ao norte de Coimbra, Pedro Teixeira chegou ao Brasil no início do século XVII. Participou da fundação de Belém e foi peça-chave na defesa da Amazônia contra incursões estrangeiras de franceses, ingleses e holandeses.

Sua maior expedição ocorreu em 1637, quando partiu de Gurupá (PA) com 47 canoas, 70 soldados e 1.200 indígenas tupinambás, navegando pelos rios Amazonas e Negro até Quito, no atual Equador. O feito foi registrado no livro Novo Descobrimento do Grande Rio Amazonas (1641), publicado em Madri e posteriormente censurado pelas autoridades espanholas.

A jornada de Teixeira foi determinante para o Tratado de Madri (1750), que consolidou as fronteiras amazônicas sob domínio português, garantindo parte significativa do território brasileiro atual.

“O Brasil deve parte de sua grandeza, sobretudo o Pará, a homens como Pedro Teixeira, que ajudaram a definir nossa soberania”, destacou Faro.

A proposta atual apresentada pelo senador paraense retoma um projeto anterior, apresentado em 2009 por Aloizio Mercadante, agora revisitado em um contexto de visibilidade internacional para a Amazônia com a COP 30.

Caso aprovado, o nome de Pedro Teixeira será inscrito ao lado de figuras como Chico Mendes e Anita Garibaldi no chamado “Livro de Aço”.

“Reconhecer o legado de Teixeira é um ato de soberania e gratidão”, disse o senador. “Se hoje o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão, é porque houve quem desbravou o impossível. Pedro Teixeira foi um deles”, acrescentou Faro. 

