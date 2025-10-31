Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF deflagra nova fase da Operação Overclean contra organização suspeita de fraudar licitações

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 31, a oitava fase da Operação Overclean. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e o sequestro de valores obtidos de forma ilícita, em Brasília, no Distrito Federal, São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). Segundo a PF, as ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes ainda devem ser divulgados.

"Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro", disse a Polícia Federal.

A ação tem o apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

