PF deflagra nova fase da Operação Overclean contra organização suspeita de fraudar licitações

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 31, a oitava fase da Operação Overclean. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e o sequestro de valores obtidos de forma ilícita, em Brasília, no Distrito Federal, São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO). Segundo a PF, as ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes ainda devem ser divulgados.

"Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro", disse a Polícia Federal.

A ação tem o apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal do Brasil.