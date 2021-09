'Pensou como estadista', diz vice-líder do governo na Câmara

O deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), um dos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara, alertou nesta noite de quinta-feira (9), para a necessidade de o Brasil retomar o desenvolvimento da economia. Ele destacou a demonstração de força do presidente da República, vista nas ruas no último dia 7, e disse que ele volta para o jogo político mais forte. "Ele pensou grande, pensou como um estadista", frisou o parlamentar federal.

"Força ele já demonstrou. A negociação, acho que foi comandada também pelo vice-presidente, por isso ele atrai o MDB também para a conversa. Ele (Jair Bolsonaro) estava perdendo força, e com isso ele retoma a rédea de ter uma maioria dentro do parlamento, principalmente, para enfrentar um futuro impeachment. Acho que o jogo foi bem jogado pelo presidente. Ele pensou grande, pensou como estadista", observou Joaquim Passarinho. Ouça:

Joaquim Passarinho pondera que o País atravessa um momento crítico. "O presidente teve um grande apoio popular na rua, e não só manifestações de rua, mas pots também dia 7. Brasília, continua fechada a Esplanada. Os caminhnoeiros fecharam quase o País, mas você tem de se preocpuar com o País como um todo, não precisa mostrar força, precisa se preocupar com a economia que está retornando e ainda é frágil".

"Se você separar o País, você pode quebrar a ecnonomia do País e ter dificuldade nesse retorno tão importante, afinal de contas, o que vai salvar esse País é a economia. E ele tinha de pensar maior, e não só fazer uma demostração de força e uma queda de braço. Acho que o STF agora tá emparedado e vai ter de dar o seu passo atrás. Essa demonstração de força tem de parar. O Brasil tem que andar. E o Judiciário tem que julgar, e não tentar legislar e mandar no País. Então vamos esperar os próximos passos. O presidente deu uma demonstração de sabedoria nesse momento. Pensando grande, pensando no País", conluiu Passarinho.