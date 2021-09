Atuação de Temer e declaração de Bolsonaro podem aliviar tensão no país, avalia Ives Gandra

A declaração oficial divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (6) tem sido vista com bons olhos por juristas brasileiros. Um dos mais renomados do país, advogado Ives Gandra Martins, afirma que, com a iniciativa de buscar um diálogo para que haja harmonia e independência entre os Poderes, Bolsonaro reduz as tensões entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal (STF), que têm sido acirradas nos últimos meses.

Para Ives Gandra, a intermediação e aconselhamento do ex-presidente Michel Temer (MDB) foi fundamental para esse novo momento. “O presidente da República, Jair Bolsonaro, chamou o presidente Temer para servir de mediador na busca de distensão nesse ambiente político. A conversa não sabemos qual foi, mas houve intervenção direta de Temer para reduzir as arestas entre os dois Poderes. A própria nota do presidente foi extremamente positiva, de união, na qual agradece a multidão que o apoiou na terça-feira, mas, ao mesmo tempo, reconhece que, no calor de seus discursos, pode ter exagerado. Isso me deixa muito otimista”, avalia Gandra.

O jurista diz que, com a tentativa de apaziguar a tensão que tem tomado o Brasil e que levou milhares de pessoas às ruas no último 7 de setembro, o Executivo poderá focar no desenvolvimento econômico da nação, pensando no futuro das gerações. Ives considera que este foi o primeiro passo, que deve ser seguido pelos ministros da Suprema Corte e pelos parlamentares.

Na declaração emitida, Bolsonaro reitera seu “respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso: Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais Poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles”.

A partir de agora, na opinião do jurista Ives Gandra, as autoridades devem estar focadas em fazer com que o Brasil se recupere da crise econômica e social provocada pela pandemia da covid-19. “Espero que todos, pensando no Brasil, auxiliem a entrarmos no caminho da verdadeira democracia, onde se discutem ideias sem ataque a pessoas, onde efetivamente o diálogo se faz, mesmo com ideias que possam ser conflitantes, mas que devem ser discutidas como ideias. Apesar de ver as tensões que vivenciamos durante todo esse período, sou otimista com esse primeiro grande passo dado e com essa declaração muito bem posta do presidente da República, que reconhece a necessidade de respeitar os Poderes. Espero que estejamos efetivamente preparados para transformar esse país em uma grande nação, uma das mais respeitadas no mundo”, finaliza.