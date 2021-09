Helder parabeniza mudança de postura de Bolsonaro: ‘O radicalismo foi derrotado’

O governador Helder Barbalho publicou em uma rede social, na noite desta quinta-feira (9), declaração em que comemora a postura conciliadora do presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstrada no texto “Declaração à Nação”, em que afirma que não teve “intenção de agredir quaisquer poderes”. Segundo o texto, "as pessoas que exercem o poder não têm o direito de 'esticar a corda', a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia".

Para o governador do Pará, a mudança de Bolsonaro significou a vitória do bom senso e do equilíbrio contra o radicalismo. Helder também parabenizou o ex-presidente Michel Temer por ter sido responsável por aconselhar o presidente a mudar sua postura diante da crise institucional que hoje envolve o Executivo federal, o Judiciário e o Congresso Federal. De acordo com Helder, Temer ajudou o Brasil a entrar na “rota da estabilidade e da harmonia entre os poderes”.

“Como disse no dia 7 de setembro, é hora de trabalhar para resolver os problemas reais do povo brasileiro: a inflação, o desemprego, o alto custo de vida e o desenvolvimento travado”, declarou o governador.