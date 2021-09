Bolsonaro faz live e fala sobre declaração à Nação

O presidente Bolsonaro, na tradicional live de quinta-feira, trata de assuntos que mexeram com a semana política. Bolsonaro comentou a declaração à Nação, falou sobre ser candidato ou não nas eleições do próximo ano. Também se posicionou sobre a sua relação com os outros Poderes da República.

O presidente disse que a democracia precisa abarcar diferentes pontos de vista.

Assista à live:

