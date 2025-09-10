Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Pena não pode ser dada de acordo com nossa convicção moral, diz Fux

Ministro é o terceiro a votar no julgamento dos oito réus do chamado núcleo 1 da ação do golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo
fonte

"Coagir não é violência. Há crimes em que se usa violência, há crimes em que se usa a expressão coagir", disse o ministro (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentou nesta quarta-feira, 10, que "se um fato escapou" à previsão em lei, não sendo enquadrado de forma objetiva e subjetiva a "figuras delituosas" descritas pela norma, uma pessoa "não deve contas à justiça repressiva".

Fux destacou que a lei penal é um "sistema fechado", que não pode ser "ser suprida pelo arbítrio judicial ou pela analogia ou pelos princípios de direitos". "Pouco importa que alguém haja cometido um ato antissocial, excitante da reclamação pública", apontou, em uma lógica de que o direito não se confunde com a moral.

Veja mais

image Fux vota para aplicar a Mauro Cid benefícios propostos pela PGR
Ministro Luiz Fux é o terceiro ministro a votar no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados

image Ação do golpe 'salta aos olhos' pela quantidade de provas, afirma Fux
Para ministro, não houve tempo suficiente para as defesas analisar todo o conjunto probatório

image Por disponibilização tardia de dados, Fux acolhe preliminar de cerceamento de defesa
Quantidade de dados contidos na ação penal do golpe foi recorrentemente citada pelos advogados de réus

Depois de acolher quatro questões preliminares suscitadas por defesas, pregando a nulidade de atos da ação penal sobre uma tentativa de golpe de estado gestada no governo Jair Bolsonaro, Fux fez agora uma avaliação teórica sobre temas relacionadas ao caso. E passou a tecer considerações sobre o crime de organização criminosa.

Antes de abordar um dos pontos centrais da suposta trama golpista, Fux chegou a lembrar juristas para destacar que a "interpretação de acordo com o bem jurídico protegido conduz até mesmo a equívocos, quando não se leva suficientemente em conta que o legislador protege a maioria dos bens somente contra determinados tipos de agressão".

Nesse contexto, Fux argumentou que a interpretação extensiva de tipos penais conduz à "dissolução de limites". "O que ocorre, por exemplo, quando uma interpretação elimina na política uma elementar da lei - aqui no caso, com violência - e a faz desaparecer por trás de outra elementar, aqui coagir", explicou.

"Coagir não é violência. Há crimes em que se usa violência, há crimes em que se usa a expressão coagir", completou. Durante as sustentações orais, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a argumentar que os atos narrados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) não foram cometidos com "grave violência", em uma tentativa de afastar o enquadramento penal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO

Fux

voto

pena

convicção moral
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

10.09.25 12h13

Se agentes discutirem se devem ou não praticar delito, caso é moral, não penal, avalia Fux

10.09.25 11h48

Fux considera que não houve crime de organização criminosa

Ministro afirmou que plano delitivo isolado não caracteriza o crime e destacou exigência de estabilidade e durabilidade para sua configuração

10.09.25 11h46

Acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punível, diz Fux

Para ministro não basta ter 'plano' para ser organização criminosa

10.09.25 11h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda