Parlamentares pedem que Moraes apresente provas sobre suposto plano para enforcá-lo

As declarações do ministro Alexandre de Moraes foram alvo de críticas por parte dos parlamentares da oposição, que exigiram que ele apresentasse provas do suposto plano para enforcá-lo. Enquanto isso, partidos da base governista manifestaram solidariedade e dirigiram críticas aos oposicionistas.

O deputado Sostenes Cavalcante (PL-RJ) expressou cautela ao afirmar: "Se o ministro provar tudo que está falando é gravíssimo, mas ele precisa apresentar provas. Caso contrário, não passa de uma fake news."

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro argumentaram que as declarações precisam ser esclarecidas pelos inquéritos em andamento. O senador Jorge Seif (PL-SC) destacou possíveis distorções nas ameaças. "Certamente há distopias nessas ameaças. Imaginar que as Forças Armadas estejam com tais intenções é surreal."

Por outro lado, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, considerou o relato do ministro como "gravíssimo" e lançou críticas aos opositores em suas redes sociais. "Gravíssimas as informações que o ministro Alexandre revelou sobre os planos dos golpistas do 8/1: prender, sequestrar e até matar quem defendeu a democracia e o estado de direito", afirmou.

O deputado Lindberg Farias (PT-RJ) reforçou a gravidade do caso, destacando que a entrevista de Alexandre escancarou o absurdo golpista que ocorreu em 8 de janeiro, envolvendo planos de matá-lo e enforcá-lo. Ele enfatizou que o caso não deve ser encerrado sem a devida apuração.