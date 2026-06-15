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Política

Novo-SC desconvida Zema de encontro estadual e ameaça se opor à candidatura

Estadão Conteúdo

O Diretório Estadual do Partido Novo em Santa Catarina retirou nesta segunda-feira, 15, o convite ao pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) para o 7º Encontro Estadual da legenda. O evento está marcado para 4 de julho em Joinville.

A nota foi encaminhada à imprensa e assinada pelo presidente catarinense da sigla Kahlil Elias Assib Zattar. Ele anunciou que o diretório poderá se posicionar contra a indicação de Zema como candidato do partido ao Planalto caso não haja "mudança drástica e imediata" na equipe de comunicação da campanha.

"Essa decisão decorre da avaliação de que o atual momento político exige esforços voltados à união da direita brasileira em torno de um objetivo maior: construir uma alternativa forte e competitiva para derrotar o PT e retirar a esquerda do poder em 2026", afirma a nota.

O desconvite veio após Romeu Zema criticar o envolvimento entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro. Em entrevista ao canal Brasil Paralelo, no YouTube, Zema disse: "Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele". As declarações foram dadas na última sexta-feira, 12.

Zema se referia aos áudios vazados pelo Intercept, que mostram Flávio pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse. A obra conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de estado. Além disso, o senador visitou o banqueiro após ele ser preso pela primeira vez, no fim do ano passado. Segundo Flávio, o contato se restringiu ao filme produzido sobre a vida do pai e não houve irregularidades nem contrapartidas ilícitas.

Quando os áudios foram publicados, em 13 de maio, Zema também atacou Flávio. Na ocasião, disse que o caso era "imperdoável". Semanas depois, porém, voltou atrás e classificou o episódio como "página virada".

Desta vez, as declarações do pré-candidato do Novo repercutiram negativamente na família Bolsonaro. No sábado, 13, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou o X para defender o irmão e sugerir um rompimento total com o Partido Novo.

"E em 2024 quem sabia quem era Vorcaro? E qual era a contrapartida que o Flávio poderia oferecer em 2024, além de sofrer perseguição?", escreveu Eduardo, acrescentando que Zema criticava Flávio "apenas porque ele queria estar no lugar do Flávio". E concluiu: "Por mim rompia geral com o Partido Novo."

A reportagem procurou a campanha de Zema para se pronunciar sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação.

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