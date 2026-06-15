Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula grava vídeo declarando apoio a João Campos na disputa do governo de Pernambuco

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo para declarar apoio ao ex-prefeito de Recife e pré-candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos. É a primeira declaração explícita de apoio do petista, que também mantém uma relação cordial com a governadora Raquel Lyra (PSD), que vai enfrentar Campos.

O vídeo foi publicado por João Campos nas redes sociais e, em uma hora, ultrapassou 18 mil curtidas e 2.320 republicações no Instagram. Na gravação, Lula relembra a aliança que teve com o pai e o avô do ex-prefeito, os ex-governadores Eduardo Campos e Miguel Arraes, respectivamente.

O meu partido e eu estamos apoiando o João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico e é um compromisso que é resultado de uma relação produtiva, uma relação que deu resultado, uma relação que trouxe muita coisa para Pernambuco.

Em discurso no final do mês passado, em Caruaru, Raquel Lyra chegou a afirmar que Lula tinha dado a ela suporte nas parcerias do governo federal com o Estado e criticou o grupo de Campos por alegarem ter "monopólio" do apoio do presidente.

"Conseguimos parceria com o presidente Lula quando muitos diziam que tinham o monopólio (da aproximação) do presidente da República"

Esse é o segundo vídeo gravado por Lula no final de semana, onde ele declara apoio a aliados, que repercutem nas redes sociais. Em todas, não foram contas vinculadas pelo presidente as responsáveis pela disseminação.

Também nesta tarde, foi disseminado um vídeo de Lula em apoio à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O conteúdo foi repassado pela equipe do parlamentar. Na ocasião, Lula se dirige aos "amigos e amigas da Paraíba" e diz que teve uma "relação honesta e comprometida" com Veneziano.

"Ele não faltou uma ajuda que o governo precisou. Por isso, eu queria pedir para vocês, eleitores e eleitoras da Paraíba, é preciso que a gente reconduza o Veneziano para o Senado, porque é uma garantia de que eu, ganhando as eleições, vou ter mais tranquilidade para governar este País", diz o presidente.

Da mesma forma em que Raquel Lyra mantém boa relação com Lula, na Paraíba, outros pré-candidatos ao Senado aguardam apoio do presidente: o ex-governador João Azevêdo (PSB) e o prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

PE

João Campos

Lula

apoio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula grava vídeo declarando apoio a João Campos na disputa do governo de Pernambuco

15.06.26 22h03

Novo-SC desconvida Zema de encontro estadual e ameaça se opor à candidatura

15.06.26 22h03

Política e Gestão da Saúde

Somente 57 cidades paraenses  têm Plano de Cargos e Salários nas secretarias municipais de Saúde

Dado consta no diagnóstico feito pelo TCMPA sobre as políticas de saúde nos 144 municípios do Pará

15.06.26 21h44

PGR rejeita segunda proposta de delação de Vorcaro e fecha o cerco contra o banqueiro

15.06.26 21h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda