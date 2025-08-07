Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Não pauto impeachment de ministros do STF nem com 81 assinaturas', diz Alcolumbre

Coluna do Estadão: Presidente do Senado descartou colocar em votação pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Estadão Conteúdo
fonte

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) rebateu Alcolumbre (foto). "Um processo de impeachment não é fruto de vontade do presidente da Casa (Foto: Reprodução / TV Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou entrelinhas. Em reunião com líderes partidários, afirmou que não colocará em votação o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de jeito nenhum. "Nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto", disse, em referência ao total de senadores da Casa, de acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão.

Estavam no encontro líderes da base do governo, além de Rogério Marinho (PL-RN), Tereza Cristina (PP-MS) e Marcos Rogério (PL-RO). A declaração de Alcolumbre, dada em tom elevado, é um banho de água fria para os bolsonaristas, que conseguiram nesta quinta-feira, 7, 41 assinaturas, número necessário para aprovar a admissibilidade do processo, caso o presidente do Senado desse andamento ao pedido.

Veja mais

image R70: 'Então serão dois impeachments', diz Nikolas Ferreira após Alcolumbre negar pedido sobre Moraes
Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG), reagiu, no X, à declaração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de que não dará andamento ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de jeito nenhum.

image Alcolumbre diz não aceitar intimidações e Motta promete suspender quem impedir votações
Parlamentares aliados a Bolsonaro tentam impedir o funcionamento das duas Casas como pressão pela aprovação do PL da Anistia e do impeachment do ministro Alexandre de Moraes

PONDERAÇÃO. Apesar do tom duro, Alcolumbre fez um gesto à oposição. Disse que "não se tratava de uma questão numérica" e, sim, de avaliação jurídica. Na sequência, num segundo encontro, desta vez apenas com representantes do bolsonarismo, afirmou que qualquer novo pedido de impeachment "será avaliado com responsabilidade".

VEJA BEM. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) rebateu Alcolumbre. "Um processo de impeachment não é fruto de vontade do presidente da Casa. É um movimento de maturação. O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha também não ia votar o impeachment de Dilma Rousseff. Mas uma hora o vento muda". 

RITO. Se o presidente do Senado decidisse colocar o impeachment em votação, seriam necessários 54 votos para aprová-lo. Antes de chegar ao plenário, o pedido teria de passar também por análise em comissão especial.

AMEAÇA. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu de forma enfática à declaração de Alcolumbre revelada pela Coluna. "Então serão dois impeachments", disse o parlamentar, no X (antigo Twitter), sugerindo o afastamento também do presidente da Casa legislativa.

IMAGEM... O Planalto ligou o alerta e viu com preocupação o possível enfraquecimento da liderança do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após o motim bolsonarista no plenário que exigiu uma longa operação para ser encerrado.

...ARRANHADA. Integrantes do governo disseram à Coluna que, apesar das rusgas com a derrubada do decreto do IOF, o presidente Lula aposta em Motta como garantidor da governabilidade. Aliados do petista viram fraqueza nas atitudes do presidente da Câmara e esperavam que ele tivesse retomado sua cadeira no plenário com mais facilidade.

PEDIDO. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse à Coluna que governadores de oposição enviarão carta ao governo federal cobrando mudança de postura na negociação do tarifaço imposto pelos EUA às exportações brasileiras.

ARTICULAÇÃO. "Se o governo acha que não é capaz ou não quer, que delegue ao Congresso Nacional, porque aí pelo menos o Brasil não fica parado", emendou. A elaboração do documento foi definida após mais de duas horas de reunião na casa do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), nesta quinta em Brasília.

PRONTO, FALEI! Sóstenes Cavalcante Líder do PL na Câmara "Hugo Motta não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma. Não fui correto no privado, mas faço questão de pedir perdão."

CLICK Gilberto Abramo Líder do Republicanos na Câmara Durante café da manhã na Câmara em homenagem ao embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, que vai se aposentar e deixar o posto em breve.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Iander Porcella e Pedro Augusto Figueiredo)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

davi alcolumbre

pedido de impeachment
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Extradição

Carla Zambelli pede a influenciadores campanha contra ministro de Justiça da Itália

Parlamentar, presa em Roma, pediu a Allan dos Santos e Paulo Figueiredo que mobilizem seguidores contra o ministro italiano responsável por sua extradição

08.08.25 10h04

embate

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

Senador foi criticado pelo pastor após se recusar a assinar o pedido de impeachment do ministro ministro Alexandre de Moraes, do STF

08.08.25 8h08

aumento de gastos

STF aprova orçamento de R$ 1 bilhão para a Corte em 2026, quase 10% a mais que 2025

Valor ainda precisa ser aprovado pelo Poder Executivo e Congresso Nacional, no orçamento do próximo ano

08.08.25 7h53

deputado afastado

Motta sobre deputado Eduardo Bolsonaro: 'Não há mandato a distância' no regimento

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está afastado da Câmara desde que viajou para os Estados Unidos

08.08.25 7h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda