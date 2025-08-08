R70: 'Então serão dois impeachments', diz Nikolas Ferreira após Alcolumbre negar pedido sobre Moraes

Microperfusão isolada

Nova técnica de quimioterapia para câncer de pâncreas é testada pela 1ª vez no País por equipe do Einstein em paciente de 84 anos.

Fofas

Cacatuas podem fazer 30 movimentos de dança, segundo estudo publicado na revista científica Plos One.

BELÉM

APOIO

Em meio à polêmica sobre a capacidade de Belém para receber a COP 30 em novembro deste ano, a cidade ganhou um apoio de peso. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) divulgou ontem nota defendendo que a capital paraense está pronta para receber a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, apesar dos desafios que enfrenta como metrópole no coração da Amazônia. “COPs passadas, sediadas em lugares como Dubai ou em capitais europeias, talvez tenham deixado uma impressão fantasiosa da reunião. Estamos aqui para falar sobre a realidade e é preciso abrir mão de experiências passadas para seguir em frente”, diz um trecho da nota do Ipam destacando que “na Amazônia, não há cenários artificiais”. “Se em Dubai táxis chegavam a custar R$ 800; se em Sharm-El-Sheikh hotéis eram cancelados com hóspedes à porta; se em Glasgow grupos ficavam acomodados em trailers a mais de uma hora do local do evento; e se em Madrid não havia alimentação acessível… conclui-se o desafio como rotina em um evento como este”, descreve a nota em outro trecho.

APELO

Para o Ipam, “Belém está pronta para discutir respostas pé no chão à emergência do clima e para inspirar o mundo com a realidade que só os povos e as paisagens amazônidas podem revelar”. Ao final, a nota faz um apelo: “é hora de abraçarmos Belém e nos unirmos em um mutirão nacional. Vamos dar espaço para as pautas que tratam da nossa sobrevivência e falar do que é possível implementar no presente para garantir o futuro. Não há tempo para discussões menos importantes”.

SALÁRIOS

QUEDA

Dados da Pesquisa Anual de Comércio, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que em dez anos o salário médio dos trabalhadores do comércio sofreu redução no Pará.

VOLUME

Em 2023, eles receberam um total de R$ 4.240.119 em salários - incluindo retiradas e outras remunerações - correspondendo a um salário médio mensal de 1,8 mínimo. Em 2014 a média salarial era equivalente a 1,9 salário. A média paraense fica abaixo da nacional, que é de dois mínimos, e pouco acima da região Norte, de 1,7 salário.

EXPORTAÇÕES

MIRAGEM

Os dados do Ministério do Desenvolvimento apontaram um crescimento de 11% nas exportações brasileiras para os EUA entre junho e julho de 2025. Parece positivo, mas não é.

TARIFAÇO

O aumento foi motivado pelo tarifaço anunciado por Washington em 9 de julho. A explicação é que, nesse período, empresas brasileiras correram para embarcar seus produtos antes da vigência das novas tarifas, o que provocou a alta artificial, que não representa aumento real de vendas para o exterior.

PETRÓLEO

RISCO

O senador Beto Faro (PT-PA) reagiu com preocupação à ameaça de Donald Trump de impor tarifas de até 100% sobre países com grande volume de importações de petróleo da Rússia. Mirando os países do Brics, a medida, segundo Faro, pode provocar graves efeitos na economia brasileira, sobretudo no agronegócio. “Mais uma vez, o agro brasileiro corre risco pelas turbulências externas. Essa tarifa, se levada adiante, será um tiro no coração do setor, que hoje depende fortemente do diesel russo para manter sua logística”, afirmou o parlamentar. Ele também destacou o peso das importações de fertilizantes da Rússia: “O produtor brasileiro não teria de onde importar”.

EDUCAÇÃO

PRAZO

A prefeitura de Jacareacanga tem 60 dias para fazer um estudo técnico sobre a viabilidade de extinguir gradualmente o modelo de turmas multisseriadas na rede escolar indígena do município. O prazo foi dado em recomendação emitida pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta semana. A iniciativa do MPF foi motivada por uma representação da Associação Indígena dos Educadores Munduruku do Alto Tapajós (Arikico). A associação aponta que o sistema de turmas com alunos de séries diferentes na mesma sala de aula gera desvantagens, como a dificuldade para os professores gerenciarem os conteúdos, o desafio no ensino de disciplinas específicas e o aumento do estresse para os educadores.

EM POUCAS LINHAS

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) marcou para 19 de agosto, às 17h, a posse dos cinco novos desembargadores que assumem os cargos a partir da promoção por antiguidade e merecimento. No dia 20, no mesmo horário, será empossado o novo desembargador escolhido a partir de lista do Ministério Público do Pará (MPPA). Nesse caso, a nomeação ainda depende do governador Helder Barbalho, que recebeu ontem as indicações. Estão na disputa César Bechara Mattar Júnior, Mônica Rei Moreira Freire e José Edvaldo Pereira Sales.

► O deputado estadual Erick Monteiro (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Francisco Melo, Chicão (MDB), firmaram parceria visando as eleições de 2026, com Chicão como pré-candidato ao Senado e Erick buscando a reeleição.

► Em cerimônia realizada na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) ficou em primeiro lugar na categoria Produtividade do Prêmio TRT em Destaque, entregue pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Representado pelo corregedor regional, desembargador Luis José de Jesus Ribeiro, o TRT8 também foi vencedor na categoria Julgamento com Mérito, concedido para a 5ª Vara do Trabalho de Macapá (AP).

► O escritor Ernesto Feio Boulhosa lança nesta sexta-feira (8) o livro “Jagarajó”. A obra reúne memórias, reflexões e lirismo sobre uma Amazônia profunda, com destaque para a comunidade marajoara que dá nome ao título. É um retrato poético do pertencimento caboclo e dos desafios da preservação cultural e ambiental da região. Natural de Ponta de Pedras, Boulhosa é membro da Academia Marajoara de Letras. O lançamento e a noite de autógrafos serão às 19h, na Academia Paraense de Letras, em Belém, e deve reunir representantes do meio literário, acadêmico e cultural do Estado.