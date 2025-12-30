Capa Jornal Amazônia
Caso Master: depoimento de Vorcaro dura quase 3 horas e PF ouve agora ex-presidente do BRB

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) concluiu o depoimentos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que durou cerca de três horas. A PF ouve agora o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O último a depor será Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central.

A delegada responsável pelo caso que investiga irregularidades no Banco Master, Janaína Palazzo, ouvirá cada um dos três individualmente. Em seguida, se considerar necessário, pode ser realizada uma acareação para esclarecer contradições. No procedimento, os três ficam frente a frente para um confronto entre versões. Os depoimentos são acompanhados por um juiz auxiliar do gabinete de Toffoli e por um membro do Ministério Público.

Vorcaro e Costa são investigados pela PF por irregularidades na venda de falsas carteiras de crédito consignado do Banco Master para o BRB por R$ 12,2 bilhões. Já Aquino, que não é investigado, é o diretor que recomendou o voto pela liquidação do banco para a diretoria colegiada do Banco Central. Também foi ele, junto com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, quem informou o Ministério Público sobre os indícios de fraude encontrados no banco. O BC decretou a liquidação do Master em 18 de novembro.

O dono do Master chegou a ser preso preventivamente em 17 de novembro, mas foi solto com tornozeleira eletrônica no dia 29 do mesmo mês após receber um habeas corpus. Costa foi afastado da presidência do BRB por decisão judicial. A investigação foi enviada ao Supremo por causa da apreensão de um documento com Vorcaro que citava um deputado federal, como revelou o Estadão/Broadcast.

