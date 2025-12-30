Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro segue internado no DF sob cuidados pós-operatórios após crise de soluço

Mais cedo, o ex-presidente havia sido encaminhado ao centro cirúrgico para um novo procedimento, visando amenizar o quadro recorrente de soluços

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, de acordo com informações do boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 30.

O ex-chefe do Executivo passou por um terceiro procedimento para amenizar o quadro de soluços recorrentes e fará uma endoscopia digestiva alta nesta quarta, 31, para avaliação do refluxo, informou a equipe médica. Ainda de acordo com a nota divulgada pelos médicos que conduzem o tratamento, Bolsonaro segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose no hospital.

Mais cedo, o ex-presidente havia sido encaminhado ao centro cirúrgico para um novo procedimento, visando amenizar o quadro recorrente de soluços. A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em sua conta no Instagram.

Este foi o terceiro bloqueio anestésico do nervo frênico ao qual Bolsonaro é submetido desde que passou por cirurgia recente. O primeiro procedimento foi realizado no sábado, 27, após uma crise intensa de soluço na noite anterior, que provocou dificuldades para dormir. Na ocasião, o bloqueio foi feito no lado direito do nervo.

Na segunda-feira, 29, foi realizado um novo procedimento para o bloqueio, desta vez direcionado ao lado esquerdo. Também houve a complementação do bloqueio realizado do lado direito. Já nesta terça, houve uma complementação do bloqueio dos nervos bilaterais. Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no dia 25 de dezembro e por outros procedimentos para corrigir o quadro recorrente de soluços.

O ex-presidente poderá ter alta no dia 1º de janeiro, segundo a última previsão médica dada na tarde de segunda-feira. Após a alta, ele retornará à superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena de 27 anos e três meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/SOLUÇOS/CRISE/NOVO PROCEDIMENTO/INTERNAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Bolsonaro

Decisão foi publicada nesta quinta-feira (1º)

01.01.26 10h23

POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF

O advogado destacou o 'agravamento' do quadro de saúde do ex-presidente, que está internado desde o dia 24 de dezembro

01.01.26 9h24

'VALE CHAMPANHE'

Servidores do Senado recebem 'extra' de até R$ 300 mil para festas de fim de ano

Beneficiando 800 servidores da casa, o 'vale champanhe' custou R$ 46 milhões

31.12.25 17h43

INTERNAÇÃO

Internado, Bolsonaro pede remédio antidepressivo antes do Ano-Novo

Equipe médica do ex-presidente informou que tratamento foi iniciado e que alta está prevista para esta quinta-feira (1º/1)

31.12.25 16h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

agressões

Carla Zambelli foi agredida por detentas mais de uma vez em prisão na Itália, diz senador

A rotina de agressões veio à tona primeiro por meio de Magno Malta

26.12.25 16h18

recuperação

Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após Moraes recusar prisão domiciliar

O ex-vereador também citou a existência de problemas de saúde os quais Bolsonaro está sendo tratado desde a quarta-feira, 24

26.12.25 16h02

Política

Feriados e pontos facultativos para 2026 no Pará; veja a lista completa

Governo do Pará divulga decreto com os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2026

22.12.25 18h31

POLÍTICA

Otto Alencar Filho renuncia ao mandato de deputado federal e Câmara convoca Charles Fernandes

Deputado tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA)

27.12.25 7h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda