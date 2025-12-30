Capa Jornal Amazônia
Política

‘Viramos a chave de desafios do passado e apontamos para o futuro’, diz Helder Barbalho

Governador faz balanço positivo do ano de 2025

O Liberal
fonte

Governador destacou que, em 2026, a gestão estadual vai entregar novas 80 escolas estaduais, hospitais materno-infantil e estradas, entre outras obras (Reprodução / TV Liberal)

O governador Helder Barbalho fez um balanço positivo do ano de 2025 para o Pará e a capital, Belém. Ele destacou que a gestão estadual seguirá com foco em projetos sustentáveis, bioeconomia, mercado de carbono e entregas estruturais à população, citando novas 80 escolas, e estradas como a avenida Liberdade, em Belém, e hospitais materno-infantil em cidades como Breves, no Marajó e Santarém, no oeste paraense. 

“Um ano extremamente importante para o Pará”, disse ele, em entrevista à TV Liberal, afiliada da TV Globo, nesta terça-feira (30), em Belém. Helder Barbalho começou o balanço das ações desenvolvidas em 2025, pela COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima).

Ele frisou que a conferência deu ao Pará “a oportunidade de viabilizar investimentos que pudessem ampliar a cobertura de serviços essenciais para o nosso estado e para Belém, com possibilidades de mobilização para geração de emprego e renda e soluções, que ao longo do tempo, nós aguardávamos”.

“Pará reduziu o desmatamento e queimadas, fez o dever de casa’, diz Helder

No âmbito da agenda climática, o governador disse que o Pará se posicionou como um grande centro para convergência de soluções baseadas na natureza a partir da floresta amazônica. “O Pará fez o dever de casa da redução de desmatamento e de queimadas”.

No comparativo entre 2024 e 2025, Helder disse que o Pará apresentou a maior redução histórica de desmatamento, em todo o Brasil, com mais de 50% de redução. Os focos de queimadas também tiveram redução histórica, “85% de redução, o que demonstra, no âmbito nacional e internacional, o controle do estado do Pará, mas não basta coibir a ilegalidade ambiental, são necessárias soluções que possam criar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável”.

Helder citou com exemplos de boas iniciativas sustentáveis o projeto Vale Bioamazônico de de tecnologia, e investimentos em bioeconomia, “soluções que possam fazer com que a riqueza da floresta possa se reverter em riqueza para as pessoas, gerar empregos verdes e oportunidades atreladas ao cuidado do meio ambiente”, disse ele.

Oportunidades econômicas e logística

O governador disse que, hoje, no Brasil, o Pará se consolida como um grande líder da agenda da sustentabilidade e a gestão estadual projeta a continuidade de investimentos para 2026. Ele citou que cadeias produtivas como a agricultura, pecuária, mineração sustentável, e enfatizou que o turismo, só para dar um exemplo, cresceu 16% com os novos voos que conectam o Pará ao mundo.

Também citou o novo terminal portuário que coloca Belém no eixo de grandes cruzeiros, e novos 30 terminais rodoviários em todo o estado. “É um balanço positivo com a maior geração de empregos e de crescimento econômico da história do estado do Pará”

Concessões de florestas

Ele também assinalou que no ano de 2025 foram feitas as primeiras concessões de restauro florestal. “No passado, essas áreas foram florestas, desmatadas de forma ilegal, e nós recuperamos essas áreas e passamos a fazer concessão para a iniciativa privada para o replantio da floresta e a partir deste replantio, a iniciativa privada pode fazer a agenda do mercado de carbono: capturar o CO2 na atmosfera e comercializá-lo”.

“Com isso, a busca para os próximos anos é recuperar o estoque florestal a partir de uma economia verde. Qual a importância disso? É que com a floresta, você reduz a temperatura, eleva os níveis de umidade na região da floresta e reduz os impactos ambientais”.

Cobertura de saneamento

Barbalho destacou os investimentos em saneamento básico, cujo percentual de cobertura, em Belém, segundo ele, subiu de 19% para 39%. “Tivemos investimentos em macrodrenagem, tirando alagamentos de bairros. São 13 km do maior investimento em macrodrenagem da história estadual”.

“São 13 km de novos canais que impactam mais de 500 mil pessoas, portanto essa experiência de virar a chave de desafios do passado e apontar para o futuro, projetam o ano de 2026 de continuidade das entregas. Nós não podemos desacelerar, perder esse ritmo para que o estado siga como estado que mais gera empregos na Amazônia, e investe recursos públicos em obras estratégicas para melhorar a vida da população”.

De acordo com ele, somente na construção civil, este ano, foram gerados 6 mil empregos diretos no Pará. Sobre novas entregas em 2026, Helder citou a entrega de novas 80 escolas, novos hospitais como o materno infantil em Santarém, em Marabá, em Breves, no Marajó, e em Altamira.

“Estamos agora em Ananindeua com a desapropriação, para a entrega da maternidade, que antes era uma maternidade privada, e passará a ser uma maternidade pública do hospital Anita Gerosa”, disse, acrescentando investimentos em policlínicas no interior e, também, a entrega de novas 20 Usinas da Paz, em 2026.

O governador também citou a entrega de novas estradas, e destacou a avenida Liberdade, que vai ligar a região da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro da Terra firme à Alça Viária. “São 13 km de via expressa”, disse.

