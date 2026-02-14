Lula acompanha desfile no Recife ao lado do prefeito João Campos e da governadora Raquel Lyra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha o desfile do Galo da Madrugada, tradicional evento do carnaval do Recife (PE), na manhã deste sábado, 14. Ele está no camarote da festa junto com o prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB), e com a governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD). A previsão era que apenas Campos, que vai concorrer contra Lyra na disputa estadual este ano, aparecesse junto com o presidente.

Também estão presentes a senadora Teresa Leitão (PT), o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos) e a primeira-dama Janja Lula da Silva. O presidente cumprimentou o cantor Lenine, homenageado do carnaval recifense este ano, e acenou para o público enquanto via a passagem dos trios elétricos.

A agenda do presidente neste carnaval também registra compromissos em Salvador e no Rio de Janeiro. À noite, o chefe do Executivo estará em Salvador (BA) para participar do circuito carnavalesco de Campo Grande. O petista estará no camarote ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Lula partirá para Rio de Janeiro amanhã de manhã.

No Rio, o petista terá uma agenda durante à tarde no bairro de Jacarepaguá. À noite, estará em um camarote para acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, cujo samba-enredo o homenageia. O presidente não vai participar do desfile.

O retorno para Brasília está marcado para segunda-feira, 16. No dia seguinte, o presidente viaja para a Índia, onde ficará até o dia 21 de fevereiro. Depois, ele decolará para a Coreia do Sul, onde terá agendas até o dia 24.