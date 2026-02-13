Capa Jornal Amazônia
Política

Política

PF mira deputado em investigação sobre desvios em obras da BR-156 no Amapá

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal deflagrou, na tarde desta sexta-feira, 13, a Operação Pedágio 2, para apurar a atuação de uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos destinados a obras em trechos não pavimentados da BR-156, no Amapá. O deputado federal Vinicius Gurgel (PL-AP) é um dos alvos da operação.

O Estadão pediu manifestação do parlamentar sobre as diligências, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no estado, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A ação é um desdobramento da Operação Pedágio, deflagrada em junho de 2019, ocasião em que foram apreendidos veículos e valores em espécie em poder dos investigados.

A BR-156 é uma rodovia com 822 km, conectando Laranjal do Jari ao Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, sendo crucial para o fim do isolamento terrestre do estado.

Os fatos investigados, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, corrupção e fraude em licitações.

Primeira fase

Durante a primeira fase da Operação Pedágio, foram expedidos dois mandados de prisão contra Fábio Vilarinho, então ex-superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e contra Odnaldo de Jesus Oliveira, que ocupava o cargo à época.

Investigações da Polícia Federal apontam um cenário de corrupção sistêmica envolvendo contratos do DNIT, com desvios milionários, frequentemente impulsionados por emendas parlamentares e fraudes em licitações. O esquema envolve empresas de fachada, cartelização e obras de má qualidade.

O Estadão pediu manifestação do DNIT e do governo do Amapá sobre as investigações, o que também não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO PEDÁGIO 2/PF/AP/BR-156/DESVIOS/INVESTIGAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

