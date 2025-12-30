Bolsonaro será submetido a endoscopia nesta quarta-feira (31)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá ser submetido a uma endoscopia digestiva nesta quarta-feira, 31, para avaliação. A informação consta em boletim médico divulgado nesta terça-feira, 30.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro permanece internado em cuidados pós-operatórios após passar por uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos, indicada após novos episódios de soluços.

O ex-presidente foi encaminhado ao centro cirúrgico no início da tarde desta terça-feira para um novo procedimento com o objetivo de amenizar o quadro recorrente de soluços. A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais.

A equipe médica informou ainda que Bolsonaro segue em fisioterapia respiratória, com uso de CPAP (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas) no período noturno e medidas preventivas contra trombose.

Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no dia 25 de dezembro e por outros procedimentos para corrigir o quadro recorrente de soluços que tem. A previsão, segundo os médicos informaram na tarde de segunda-feira, 29, é que o ex-presidente possa ter alta no dia 1º de janeiro. Assim que isso ocorrer, ele retornará à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena após ser condenado por tentar dar um golpe de Estado no País.