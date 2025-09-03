Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

‘Não há provas’: defesa de Bolsonaro nega envolvimento de ex-presidente em plano golpista

Advogado afirma que ex-presidente foi “dragado” para investigações e critica acesso aos documentos do processo.

Jéssica Nascimento
fonte

Jair Bolsonaro. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

No segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, negou qualquer envolvimento de seu cliente em ações contra o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, não há provas que vinculem Bolsonaro aos supostos planos golpistas investigados pela Polícia Federal — nem mesmo nas declarações do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que fez acordo de delação premiada.

“Estamos diante de um julgamento histórico, não apenas pela importância do tema — o Estado Democrático de Direito —, mas também por envolver um ex-presidente da República, generais e outros núcleos em um processo complexo”, afirmou Vilardi.

O advogado argumentou que Bolsonaro foi “dragado” para o centro das investigações e reiterou que não existem elementos que comprovem sua participação direta em qualquer articulação golpista.

Vilardi também questionou o acesso às provas reunidas no processo, alegando que a defesa teve pouco tempo para analisar os documentos apresentados pela acusação.

VEJA MAIS

image Heleno estava afastado do governo e não estava envolvido em trama golpista, defende advogado
Advogado argumenta que presença em live de Bolsonaro não indica apoio a ataques às urnas e que influência do general havia diminuído no governo.

image 2º dia de julgamento: advogado de Augusto Heleno acusa Moraes de atuar como 'juiz inquisidor'
Defesa critica número de perguntas feitas por Moraes e pede nulidade do processo por violação ao direito ao silêncio.

image Tentativa de golpe: defesa de Augusto Heleno critica excesso de documentos no 2º dia de julgamento
Nenhum dos réus, incluindo Bolsonaro, compareceu à sessão desta quarta-feira (3/09) no STF.

Bolsonaro não compareceu à sessão

O julgamento foi retomado às 9h desta quarta-feira (3/9), com as sustentações orais das defesas de Bolsonaro e de outros três réus. O ex-presidente não acompanhou a sessão presencialmente. De acordo com seu advogado, ele está em boas condições de saúde, mas se ausentou por recomendação médica.

Na terça-feira (2/9), primeiro dia do julgamento, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, destacou a importância da defesa da soberania nacional. Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsabilizou os acusados pela tentativa de subverter o resultado das eleições de 2022.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

segundo dia de julgamento bolsonaro

julgamento de jair bolsonaro

julgamento de bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

2º DIA DE JULGAMENTO DE BOLSONARO

'Eu não conheço a íntegra desse processo', diz advogado de Bolsonaro

Celso Vilardi afirma que volume de provas inviabilizou análise adequada e reclama de limitações durante os interrogatórios.

03.09.25 10h58

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente não atentou contra o Estado democrático de direito

03.09.25 10h58

PGR traz apenas uma fala como prova de que Heleno dificultou transição governo, diz advogado

03.09.25 10h48

Mudança

Ricardo Sefer deixa comando da Procuradoria-Geral do Estado e Ana Carolina Gluck Paul assume o órgão

Decretos de nomeação e exoneração, assinados pelo governador Helder Barbalho, foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira

03.09.25 10h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda