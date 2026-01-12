Capa Jornal Amazônia
Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai aguardar "gestos" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de decidir se o apoiará a reeleição do petista.

Segundo Motta, qualquer definição passa por uma lógica de reciprocidade política e pela construção de um projeto que atenda aos interesses da Paraíba.

Motta falou à imprensa nesta segunda-feira, 12, durante evento em João Pessoa, no qual o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, aliado do deputado, anunciou o apoio do governo federal ao pré-carnaval da cidade.

"A política se constrói com reciprocidade. Nós temos que nessa construção política entender o que vamos ter de apoios e de gestos para decidir quem vamos apoiar. É isso que temos que construir de maneira muito tranquila e respeitosa para com a população do nosso estado", declarou.

O deputado afirmou ainda que a decisão não depende apenas de Lula, mas também do posicionamento do Partido dos Trabalhadores e das alianças locais mantidas pelo Republicanos.

"Isso primeiro depende do presidente, depende do partido do presidente. O que nós temos procurado dialogar, no âmbito do Republicanos e da aliança que nós temos com o governador João Azevêdo e com o vice-governador Lucas Ribeiro, é poder ter um projeto que verdadeiramente represente aquilo que o estado precisa", afirmou.

Questionado sobre o veto do presidente Lula ao PL da Dosimetria das penas para condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, Motta disse tratar do tema "com tranquilidade" e afirmou que o Congresso avaliará a decisão do Executivo.

"Vejo isso com muita tranquilidade. Esse é um assunto que acabou dividindo o Brasil durante todo o ano de 2025. A proposta votada na Câmara dos Deputados foi bastante dialogada e teve quase 300 votos. Agora, respeitando o direito e a prerrogativa do presidente de vetar as matérias aprovadas pelo Congresso, o Congresso irá também, na sua prerrogativa, analisar o veto do presidente", concluiu.

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/MOTTA/APOIO/NECESSIDADE/GESTOS
