Morre Jorge Babu, ex-deputado e vereador do Rio, aos 60 anos

Morreu neste domingo, 8, aos 60 anos de idade, o ex-vereador e ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Jorge Luis Hauat, conhecido como Jorge Babu. Ele estava internado em um hospital particular de Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense, onde tratava uma pneumonia. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Babu será velado e enterrado na tarde desta segunda-feira, 9, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste.

Ex-policial civil com base eleitoral na zona oeste, Babu foi eleito para a Câmara do Rio, pela primeira vez, pelo PTN em 2000. Foi reeleito em 2004 pelo mesmo partido e, em 2006, conquistou o mandato na Assembleia Legislativa pelo PT.

Foi responsável por propor o projeto de lei que criou o feriado de São Jorge, primeiro na cidade do Rio, em seguida, em todo o Estado.

Em 2008, Jorge Babu foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por formação de quadrilha de milicianos que atuaria na favela da Foice, em Barra de Guaratiba.

Em janeiro de 2009, a Executiva Nacional do PT decidiu expulsar o deputado estadual, acusado de chefiar um grupo de milícias no Rio.

Em setembro de 2010, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou Babu a 7 anos de prisão por formação de quadrilha e por integrar um grupo de milícia.