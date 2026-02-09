Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI do INSS cancela sessão após empresário apresentar atestado médico

Estadão Conteúdo

A CPMI do INSS cancelou pela manhã a sessão prevista para esta segunda-feira, 9, após o empresário Paulo Camisotti apresentar um atestado médico informando a impossibilidade de comparecimento à oitiva para a qual estava convocado. A reunião estava marcada para as 16h.

O cancelamento foi anunciado pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), em publicação na rede social X. Segundo ele, a CPMI não aceitará "expedientes protelatórios" nem o uso de atestados médicos como instrumento para esvaziar as investigações. Viana afirmou ainda que providências legais e regimentais poderão ser adotadas, inclusive a condução coercitiva, se necessário.

Mais cedo, a comissão já havia decidido adiar o depoimento do deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (PSB), investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. De acordo com o senador, Araújo passou recentemente por uma cirurgia e ainda não tem liberação médica para se deslocar a Brasília. A oitiva será remarcada quando houver autorização médica.

Paulo Camisotti é titular de uma empresa que, segundo a CPMI, recebeu recursos de uma das associações investigadas por participação no esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários. O pai dele, o empresário Maurício Camisotti, é apontado nas investigações como um dos principais articuladores da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Antes do cancelamento da sessão, Paulo Camisotti havia obtido um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), que lhe assegura o direito de permanecer em silêncio durante eventual depoimento. A decisão foi do ministro Flávio Dino.

No caso de Edson Araújo, a investigação envolve sua atuação à frente de uma entidade de pescadores responsável por descontos associativos em benefícios do INSS. Segundo a CPMI, o deputado estadual teria sido beneficiário do esquema. A acusação foi feita pelo vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior (PSB-MA).

Depois da denúncia, Araújo fez ameaças a Duarte em mensagens no WhatsApp. "Palhaçada. Quer aparecer. Lugar de palhaço é no circo", disse Araújo. "Você vai ter que provar tudo que falou ou vai se arrepender", concluiu. "O que você vai fazer?" perguntou Duarte. "Você vai saber", respondeu Araújo.

Depois do episódio, em novembro do ano passado, a CPMI aprovou a convocação de Edson Araújo e a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/DEPOIMENTOS/PAULO CAMISOTTI

atestado médico
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Morre Jorge Babu, ex-deputado e vereador do Rio, aos 60 anos

09.02.26 11h08

CPMI do INSS cancela sessão após empresário apresentar atestado médico

09.02.26 10h18

Kassab: Lula disse que estará com Eduardo Paes, ele não pode falar não

08.02.26 22h07

Kassab: 'Nós não abrimos mão do voto distrital'

08.02.26 21h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda