Morre Iris de Araújo, ex-deputada federal e senadora, aos 79 anos

A ex-deputada federal e senadora Iris de Araújo morreu, em Goiânia, por complicações no pulmão. Aos 79 anos, ela estava internada no Hospital Albert Einstein, e não resistiu nesta terça-feira (21). Ela foi esposa do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende, que morreu em 2021,

"Dona Iris", como era chamada, formou-se em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ela foi deputada federal e também assumiu o mandato de senadora entre os anos de 2005 e 2006. Iris deixa três filhos: Cristiano (1966), Ana Paula (1968) e Adriana (1972).

O governador do Pará, Helder Barbalho, postou uma mensagem de pesar diante da notícia de falecimento da ex-deputada federal.

Iris Araújo presidiu o diretório nacional do PMDB entre 1995 e 1998, cargo que voltou a ocupar de forma interina entre os meses de março de 2009 e janeiro de 2010. Ela não nasceu em Goiás (GO), mas, no ano de 1989, ela foi agraciada com o título honorífico de cidadã goiana.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, ela esteve internada em um hospital da capital por causa de uma infecção nos rins, em novembro do ano passado. Á época, ela ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No último final de semana, ela foi submetida a uma cirurgia no pulmão, mas não resistiu às complicações.