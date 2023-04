Moraes vota para tornar réus mais 200 denunciados por envolvimentos nos atos de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar réus mais 200 pessoas denunciadas pela pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes, em Brasília. Outros 100 investigados já foram transformados em réus pelo Supremo durante julgamento concluído nesta segunda-feira (24).

O julgamento pelo plenário virtual do STF desta nova leva de denunciados começou nesta terça-feira (25) e termina no dia 2 de maio. Moraes é o relator do processo. Os investigados estão sendo julgados por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado e deterioração de patrimônio tombado.

Caso eles virem réus, o processo passa para a fase de coleta de provas, com depoimentos das testemunhas de defesa e acusação, além de interrogatórios. O STF deverá então decidir se os denunciados serão condenados ou absolvidos, mas não há prazo para esse julgamento.