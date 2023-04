Imagens mostram invasor abrindo com chutes porta que dá acesso ao gabinete da Presidência

Um trecho das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, divulgadas no sábado (22) pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), mostra o momento em que um dos invasores do prédio abre com pontapés a porta que dá acesso ao gabinete da Presidência da República, no 3º andar. O manifestante quebra a fechadura de uma porta de vidro às 15h56 e libera o acesso de outros invasores ao local.

As gravações das câmeras do Palácio do Planalto foram divulgadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Cerca de 30 minutos após a porta de vidro ter sido arrombada, ex-ministro do GSI, general Marco Gonçalves Dias aparece no local e checa se as portas estão fechadas. Em seguida, ele sai digitando no celular.

O major José Eduardo Natale, integrante do GSI, aparece às 15h58 andando pelo local e conversando com manifestantes. Uma das câmeras mostra que ele deu água aos invasores.