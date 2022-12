Missa da posse do governador Helder Barbalho é realizada na Igreja da Sé; veja imagens

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa celebrou, na tarde deste sábado (31), missa em ação de graças pela posse do governador Helder Barbalho. A celebração ocorre na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha.

A programação de posse do governador reeleito Helder Barbalho (MDB) e da vice-governadora Hana Ghassan (MDB) teve início com essa celebração de missa em ação de graças na Catedral Metropolitana de Belém. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, conduziu o ato religioso, assim como ocorreu há quatro anos, no início do primeiro mandato de Helder Barbalho no governo do Pará.

Missa da posse do governador Helder Barbalho é realizada na Igreja da Sé Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal Filipe Bispo/O Liberal

VEJA MAIS