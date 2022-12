Helder e Lula são empossados em solenidade neste domingo (1º)

Este domingo, 1º de janeiro de 2023, será marcado pelo retorno do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto, em Brasília. O petista tomará posse da presidência do Brasil em cerimônia às 15h. Em Belém, capital paraense, a solenidade do governador reeleito Helder Barbalho (MDB) será às 9h.

Lula e o vice Geraldo Alckmin (PSB) serão empossados em sessão solene no Congresso Nacional, no Plenário da Câmara dos Deputados, presidida pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD). Entretanto, a festa popular com atrações culturais e gastronômicas começam a partir das 10h.

Helder e a vice Hana Ghassan (MDB) iniciam as programações ainda no dia 31, com uma Missa em Ação de Graças na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, às 17h. No dia 1º, a partir das 9h, a cerimônia oficial da posse será realizada em dois atos, um no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), e outro do lado de fora, em frente ao Palácio Lauro Sodré. Após essa solenidade, o governador deve embarcar rumo à Brasília para acompanhar a posse do presidente eleito, onde são esperadas mais de 300 mil pessoas.

Juntos, os políticos vão comemorar as vitórias conquistadas nas urnas em contextos totalmente diferentes. Enquanto Helder foi reeleito com quase 70% dos votos, terminando a disputa no primeiro turno, Lula saiu vitorioso apenas no segundo com votações acirradas. O petista teve 50,9% dos votos válidos, 2.139.645 a mais que Bolsonaro (PL), que teve 49,1%.

Roteiro

Em Brasília, o roteiro da posse prevê a chegada dos convidados (entre eles os chefes de Estado e de governo) ao Congresso Nacional a partir das 13h45. Lula será recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Depois da posse no Congresso, o presidente vai para o Palácio do Planalto subir a rampa e discursar no Parlatório que fica em frente à Praça dos Três Poderes.

Duas alterações estão previstas em relação a cerimônias anteriores. Uma delas é que não deve ocorrer a tradicional salva de 21 tiros de canhão. A outra é que as esposas de Lula e Alckmin, Rosângela da Silva e Lu Alckmin, respectivamente, devem subir a rampa na frente dos maridos, e não atrás, como de costume. Também está sendo esperada a participação da cachorrinha Resistência, adotada por Lula e Janja, como é conhecida a futura primeira-dama.

Em Belém, o ato de protocolo é dividido em dois momentos: a posse, que ocorre nas dependências da Casa, no plenário Newton Miranda; e a colocação da faixa, que é feita na parte externa do prédio, onde o governador também recebe as honras de chefe de Estado.

Após o momento em que são empossados, a primeira secretária da Casa, deputada Professora Nilse (PDT), faz a leitura do termo de posse, obedecendo ao Regimento Interno. Neste momento, o presidente da Alepa ou outro deputado discursa e, então, é a vez do governador Helder Barbalho proferir seu discurso de posse.

Depois da solenidade na área interna da Casa Legislativa, o governador segue para a área externa para colocar a faixa. Como ele foi reeleito, não é uma passagem de faixa, ele pode escolher quem irá colocá-la. Antes da colocação da faixa, Helder vai passar a tropa em revista, como comandante e chefe da Polícia Militar honorífica.

Passar a tropa em revista é um rito merecedor de inúmeras normas adotadas pelo Ministério da Defesa. É um rito que remete à antiguidade, quando reis, comandantes militares e governantes em geral passavam em revista suas tropas, para demonstrar confiança e apreço por elas.

Essa formalidade marca o recebimento, do governador, das honras de Chefe de Estado. Depois, o chefe do Executivo estadual coloca a faixa, sobe no palanque e discursa, desta vez, ao povo, e se encerra a cerimônia.

Segurança

Em Brasília, as forças de segurança pública federais e do Distrito Federal estão trabalhando em conjunto para garantir um dia sem violência ou acidentes. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, garantiu que todo o efetivo da Polícia Militar será empregado para assegurar a segurança no evento. Os participantes serão revistados e o trânsito na Esplanada dos Ministérios será restrito até o dia 2.

Em Belém, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que o esquema planejado para a posse governamental conta com cerca de 300 agentes de segurança das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito Estadual, Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana, Casa Militar e Gabinete Militar da Alepa. Os órgãos atuarão de forma integrada com ações ostensivas na área, vistorias preventivas de estrutura e ordenamento no trânsito nas vias em torno do local.

Solenidades no interior do Pará

Em 2019, quando Helder Barbalho assumiu o governo pela primeira vez, foram realizadas três cerimônias no mesmo dia, nos municípios de Belém, Marabá e Santarém. Em 2023, o governador repete o feito, mas em dias diferentes.

Após voltar de Brasília, no dia 2, serão realizadas cerimônias de posse em duas cidades paraenses. A primeira delas começa às 15h, no Carajás Centro de Convenções Leônidas Borges Rocha, em Marabá. De lá, Helder segue para Santarém, com evento marcado para às 18h, no Centro Cultural João Fona.

A programação termina no dia 3 de janeiro, com a cerimônia simbólica na orla em frente à cidade de Breves, no Marajó, que deve iniciar às 10h.

Festival do Futuro

Paralelamente às solenidades oficiais, ocorrerá na Esplanada dos Ministérios o Festival do Futuro — A Alegria vai tomar posse, com shows gratuitos de dezenas de artistas em dois palcos, com início às 10h. Haverá nos palcos um telão para a transmissão dos eventos da posse, portanto, os shows musicais serão interrompidos entre 13h e 18h30 para que o público acompanhe a posse.

Haverá shows gratuitos de diversos artistas: Gaby Amarantos, Baianasystem, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Pabllo Vittar e Duda Beat, Chico César, Leoni, Maria Rita, Margareth Menezes, Martinho da Vila, Odair José, Pabllo Vittar, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz, Valesca Popozuda, Zélia Duncan, entre outros.