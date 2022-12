Esquema de segurança para posse de Helder e Hana conta com 300 agentes

Helder Barbalho e a vice Hana Ghassan, ambos do MDB, tomam posse dos cargos de governador e vice-governadora do Estado, respectivamente, neste domingo (1º), a partir das 9h, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém. Para isso, cerca de 300 agentes de segurança pública estão escalados para atuar durante toda a programação, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

A operação integrada conta com as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito Estadual, Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana, Casa Militar e Gabinete Militar da Alepa. Os órgãos atuarão de forma integrada com ações ostensivas na área, vistorias preventivas de estrutura e ordenamento no trânsito nas vias em torno do local.

A solenidade da posse será realizada em dois atos, um no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), e outro do lado de fora, em frente ao Palácio Lauro Sodré. Após essa solenidade, o governador deve embarcar rumo à Brasília para acompanhar a posse do presidente eleito Lula (PT).

Roteiro

O ato de protocolo é dividido em dois momentos: a posse, que ocorre nas dependências da Casa, no plenário Newton Miranda; e a colocação da faixa, que é feita na parte externa do prédio, onde o governador também recebe as honras de chefe de Estado.

Após o momento em que são empossados, a primeira secretária da Casa, deputada Professora Nilse (PDT), faz a leitura do termo de posse, obedecendo ao Regimento Interno. Neste momento, o presidente da Alepa ou outro deputado discursa e, então, é a vez do governador Helder Barbalho proferir seu discurso de posse.

Depois da solenidade na área interna da Casa Legislativa, o governador segue para a área externa para colocar a faixa. Como ele foi reeleito, não é uma passagem de faixa, ele pode escolher quem irá colocá-la. Antes da colocação da faixa, Helder vai passar a tropa em revista, como comandante e chefe da Polícia Militar honorífica.

Passar a tropa em revista é um rito merecedor de inúmeras normas adotadas pelo Ministério da Defesa. É um rito que remete à antiguidade, quando reis, comandantes militares e governantes em geral passavam em revista suas tropas, para demonstrar confiança e apreço por elas.

Essa formalidade marca o recebimento, do governador, das honras de Chefe de Estado. Depois, o chefe do Executivo estadual coloca a faixa, sobe no palanque e discursa, desta vez, ao povo, e se encerra a cerimônia.