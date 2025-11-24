Capa Jornal Amazônia
Ministro das Cidades entrega 25 moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural em São João do Araguaia

A cerimônia ocorrerá no ginásio da Escola Municipal Maria Rita, na Vila Ponta de Pedras

Jader Filho, Ministro das Cidades (Foto: Divulgação)

O município de São João do Araguaia, no sudeste do Pará, recebe nesta segunda-feira (24) a entrega de 25 novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) na modalidade Rural. As unidades serão destinadas a famílias que vivem nas comunidades de Vila Ponta de Pedras e Vila Primeiro de Março.

VEJA MAIS 

image LibTalks e Ministério das Cidades encerram série destacando financiamento para cidades sustentáveis
Ministro Jader Filho diz que o saldo dos encontros é encontrar novas alternativas para o futuro das cidades

image Jader Filho defende que fundos climáticos financiem obras urbanas na Amazônia
Ministro das Cidades afirma que a COP30 precisa ser “a COP da floresta e das cidades” e anuncia antecipação da meta de 2 milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida.

A cerimônia ocorrerá às 10h, no ginásio da Escola Municipal Maria Rita, na Vila Ponta de Pedras, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho. Autoridades estaduais e municipais, representantes da Caixa Econômica Federal e as famílias contempladas também participam do evento.

Das 25 casas entregues, 16 estão localizadas na Vila Primeiro de Março e 9 na Vila Ponta de Pedras. As unidades fazem parte de um conjunto total de 96 moradias previstas para o município dentro do MCMV Rural, que tem como objetivo ampliar o acesso à habitação digna para famílias de baixa renda que vivem em áreas rurais.

Durante o ato, o ministro Jader Filho deve reforçar a importância do programa para a melhoria das condições de vida no campo e para o desenvolvimento social da região. Ele também estará disponível para atender a imprensa no local.

