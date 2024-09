Minha Casa, Minha Vida: ministro das Cidades anuncia seis novos residenciais para Marabá

Na tarde desta segunda-feira (2), diante de um auditório lotado, o ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a contratação de 1.488 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Marabá, no sudeste do Estado. Ao todo, o município deve receber seis novos empreendimentos do programa, cada um com 248 unidades habitacionais, com projetos voltados para a chamada Faixa 1 – grupo de famílias com renda mensal de até R$2.850,00.

“Esses apartamentos têm varanda, centro comunitário para que as famílias possam se reunir, parquinho para as crianças, biblioteca, já com livros disponíveis, para que as pessoas possam dar dignidade às famílias que vão morar em todas essas residências”, detalhou Jader Filho . O investimento total do Ministério das Cidades nessas seis residenciais é de R$ 223,2 milhões, com recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Com a entrega das unidades habitacionais, a projeção do governo federal é de que cerca de 6 mil pessoas recebam diretamente beneficiadas.

“A gente já entregou muita casa pelo Brasil, inclusive aqui no estado, como, por exemplo, lá em Abaetetuba. Mas eu disse para mim mesmo 'quando vai ser o primeiro contrato que começaria com a seleção, comigo como ministro das Cidades, que eu autorizaria e que eu contrataria”. E esse dia chegou e, agora, eu já assinei a autorização do primeiro contrato e vamos entregar as primeiras casas da minha gestão aqui em Marabá futuramente”, declarou o ministro.

A cerimônia que marcou a assinatura do contrato, realizada no Centro de Convenções Carajás, ocorreu menos de 10 dias após a publicação da portaria que autorizou a contratação, divulgada no último dia 23 de agosto no Diário Oficial da União (DOU). Além de Jader Filho, o evento realizado em Marabá contou com a presença do presidente da Caixa, Carlos Vieira; do secretário regional de Governo do Sudeste do Pará, João Chamon Neto; do prefeito de Marabá, Sebastião Miranda Filho; da deputada federal, Elcione Barbalho; do presidente do Sebrae Pará, Rubens Magno; do presidente da FIEPA; Alex Carvalho; além de representantes da CAC Engenharia, construtora responsável pela execução da obra.

Para o técnico agrícola Fernando Santiago, membro da direção nacional do Movimento de Luta por Moradia, o anúncio do Ministério das Cidades chegou em boa hora. “Para nós, é a implementação de uma política de garantia de um direito básico. Desde o início de 2023, os movimentos sociais pedem a recriação do Ministério das Cidades e a retomada do Minha Casa, Minha Vida. Hoje, o que vimos aqui foi o resgate de um compromisso do governo federal com essa nossa demanda”, explicou Santiago.

Os residenciais serão construídos no núcleo Nova Marabá, nos loteamentos Ipiranga Ecoville (na Rodovia PA-150), Delta Park e Cidade Jardim (na Rodovia BR-230, a Trasanamazônica). “É um investimento muito bom para a cidade, são moradores principalmente de baixa renda e que a gente fez a nossa parte, viabilizando a doação de áreas do município para a construção dessas moradias. É vantajoso de todas as formas, porque as obras também vão gerar emprego e renda”, frisou o prefeito de Marabá. “E nós entendemos que era importante ser parceiro do governo federal nesse momento porque, com a doação, o valor dos imóveis sai mais barato e fica mais acessível à população”, concluiu Tião Miranda.

Além das novas moradias, Marabá também deve receber do Ministério das Cidades o repasse de R$ 102,5 milhões no âmbito do Novo PAC Seleções, em um projeto enviado pelo Governo do Pará que prevê a requalificação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Nova Marabá. A requalificação será beneficiária diretamente dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Araguaia, Cidade Jardim e localidades do núcleo Marabá Pioneira. Outros contratos de repasses firmados entre a Prefeitura de Marabá e o Ministério das Cidades preveem a destinação de recursos para execução de obras de infraestrutura, em especial pavimentação de vias urbanas.