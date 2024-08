Ministro Jader Filho assina ordem de serviço para construção de novas unidades do MCMV em Marabá

O ministro das Cidades Jader Filho estará, nesta segunda-feira (2), em Marabá para assinar a ordem de serviço dos empreendimentos liberados na cidade. Nesta sexta-feira (30/08), o titular da pasta assinou a portaria que autorizou a contratação de 1.488 casas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Os documentos serão assinados com a Caixa, a prefeitura de Marabá e a construtora responsável. As moradias, quando concluídas, beneficiarão cerca de 6 mil pessoas.

Serão seis novos empreendimentos em Marabá, propostos pela prefeitura do município, que serão construídos nos loteamentos Ipiranga Ecoville Premium, Delta Park e Cidade Jardim.

O ministro iniciou a visita a cidades de várias regiões do Estado para acompanhar o andamento de obras de infraestrutura urbana e rural e do Minha Casa, Minha Vida. A agenda ministerial inclui visitas onde serão realizadas obras de pavimentação, implantação de redes de abastecimento de água e esgoto e novas moradias rurais e urbanas do MCMV. Cerca de um milhão de pessoas que fazem parte da população da região sul e sudeste do Pará serão beneficiadas com as construções.

“Estamos conduzindo uma série histórica de investimentos no Estado. Somente nestes últimos 30 dias, nós anunciamos os resultados das duas seleções do Novo PAC para 64 cidades paraenses de todas as regiões, em um investimento recorde de R$ 2,7 bilhões, acompanhamos a produção dos mais de 500 novos ônibus elétricos e Euro 6, menos poluentes, que vão transformar a realidade do transporte público na Região Metropolitana de Belém, Parauapebas, Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos”, apontou o ministro.

Sobre as ações, ele complementa com novidades em Ananindeua, com mais autorizações para a contratação de 320 unidades do Minha Casa, Minha Vida em dois novos empreendimentos, além das mais de duas mil novas moradias do programa em Marabá e Santarém. “Este é o resultado da união entre o governo do Pará, os municípios e o Ministério das Cidades”, destacou o ministro Jader Filho.

Ministro acompanha obras pelo Estado

As cidades paraenses que também estão incluídas na agenda de Jader Filho são: Redenção, Pau D’Arco, Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Floresta do Araguaia, Rio Maria, Bannach, Sapucaia e Xinguara.

Em Redenção, o ministro das Cidades destaca a seleção de 200 unidades habitacionais dois repasses de recursos de R$ 1,3 milhão para asfaltamento de vias urbanas e a destinação de R$ 4,1 milhão por meio do Novo PAC Seleções para obras de drenagem, ações de regularização fundiária e prevenção a desastres.

Em Pau D’Arco foram anunciadas 64 moradias na modalidade rural. Os investimentos em Conceição do Araguaia envolvem 225 unidades habitacionais, e R$ 10,5 milhões em recursos para reurbanização. No total, Floresta e Santana do Araguaia somam 186 unidades habitacionais do MCMV.

Para Rio Maria foram destinados R$ 3,8 milhões para pavimentação e novas redes de abastecimento de água. Em Xinguara, os investimentos chegam a R$ 16,9 milhões, além de 200 moradias do Minha Casa, Minha Vida.