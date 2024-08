MCMV deve levar 1.900 casas para Santarém; Jader Filho autoriza as primeiras 528 unidades

O governo federal quer construir 1.900 unidades habitacionais no município de Santarém, no Oeste do Pará, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, e já avançou nos procedimentos necessários para a construção das primeiras 528 casas. As informações foram divulgadas pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que autorizou as contratações dos imóveis referentes à primeira etapa das ações do programa em Santarém.

Filho lembrou que, em novembro do ano passado, foram selecionadas as 1.900 unidades para o município. "E, agora, nós estamos assinando aqui, autorizando a Caixa (Econômica Federal) a contratar as primeiras 528, que somam no total de investimentos 88,5 milhões de reais, para a gente poder realizar o sonho da casa própria dos santarenos e das santarenas. E a gente vai continuar trabalhando duro para fazer mais unidades do Minha Casa, Minha Vida chegar aí para vocês", declarou o ministro, ao lado do deputado federal Henderson Pinto (MDB), em um vídeo publicado em suas redes sociais.

"Estou muito feliz de anunciar para vocês que esse projeto vai sair do papel, que ele vai virar obra e, além de realizar o sonho da casa própria, ele vai gerar emprego e renda ao povo de Santarém", continuou Jader Filho.

Henderson Pinto agradeceu e afirmou que a população deve acompanhar as obras. "Nós conversamos e você atendeu ao nosso pedido. Nessas mais de mil unidade para Santarém, agora, sai essa primeira fase das 528 casas", declarou. "Agora, é acompanhar a execução para lhe ajudar, junto com a população, a fiscalizar para garantir a moradia para as pessoas e reduzir esse déficit habitacional que é grandioso no Brasil", acrescentou.

Santarém e Marabá

No dia 23 de agosto, o ministro Jader Filho assinou a autorização pra contratação de novas unidades urbanas do Minha Casa, Minha Vida em Santarém e também em Marabá, no Sudeste do Pará. Na ocasião, ele afirmou que há mais de uma década essas cidades não recebiam novos contratos do programa.

As portarias assinadas pelo ministro foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). No caso, de Santarém, o documento autorizou a contratação de três empreendimentos no bairro São José Operário, totalizando 528 novas unidades habitacionais, tendo como proponente a prefeitura municipal.

Os empreendimentos liberados em Santarém foram os seguintes:

● Residencial MCMV São José Operário Fase I - 192 UH

● Residencial MCMV São José Operário Fase II - 192 UH

● Residencial MCMV São José Operário Fase III - 144 UH