Ministro Jader Filho anuncia mais de 2 mil novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta sexta-feira (23.08) a autorização pra contratação de novas unidades urbanas do Minha Casa, Minha Vida nos municípios de Santarém e Marabá, nas regiões Oeste e Sudeste do Pará, respectivamente. Segundo ele, há mais de uma década essas cidades não recebiam novos contratos do programa.

A Portaria assinada pelo ministro autoriza, ao todo, a contratação de 2.016 unidades habitacionais nos dois municípios paraenses. Os investimentos chegam a R$ 311,7 milhões. De acordo com a pasta das Cidades, a expectativa é de que cerca de 10 mil paraenses sejam beneficiados com moradias dignas na modalidade subsidiada do Minha Casa, Minha Vida.

“O anúncio da contratação de novas moradias do MCMV em Marabá e Santarém encerra um período de 12 anos sem novos empreendimentos do programa habitacional nos dois municípios paraenses”, declarou Jader Filho.

As novas portarias assinadas pelo ministro autorizando as contratações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

VEJA MAIS

Em Marabá, serão seis novos empreendimentos construídos nos loteamentos Ipiranga Ecoville Premium, Delta Park e Cidade Jardim, totalizando 1.488 unidades habitacionais, cujo proponente é a prefeitura do município.

Já em Santarém, a portaria autoriza a contratação de três empreendimentos no bairro São José Operário, totalizando 528 novas unidades habitacionais. O proponente também é a prefeitura municipal.

Jader Filho explica que estas primeiras 528 moradias a serem construídas em Santarém fazem parte de um total de 1.900 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida que serão selecionadas no município e ainda deverão ser anunciadas em futuras portarias a serem divulgadas no Diário Oficial da União.

Veja os empreendimentos autorizados em Marabá

● Residencial Mirante do Tauari II - 248 UH

● Residencial Mirante do Tauari III - 248 UH

● Residencial Alto Bonito I - 248 UH

● Residencial Alto Bonito II - 248 UH

● Residencial Parque I - 248 UH

● Residencial Parque II - 248 UH

Veja os empreendimentos autorizados em Santarém

● Residencial MCMV São José Operário Fase I - 192 UH

● Residencial MCMV São José Operário Fase II - 192 UH

● Residencial MCMV São José Operário Fase III - 144 UH