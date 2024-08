Ministério das Cidades anuncia investimento de R$2,9 bilhões para 'Minha Casa Minha Vida' no Pará

Durante o evento de apresentação dos investimentos do Novo PAC Seleções no Pará, nesta terça-feira (06), em Belém, o Ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou um aporte de R$2,9 bilhões para o programa "Minha Casa Minha Vida". O montante será dividido em 27 municípios paraenses selecionados em novembro passado. Somente na capital, Belém, são mais de 2 mil novas Unidades Habitacionais.

VEJA MAIS

“Fora a entrega daquilo que a gente tá fazendo, com a retomada das obras, como por exemplo lá em Outeiro. São diversos investimentos que, além de trazer esses benefícios para a sociedade, a gente movimenta a economia, gera emprego e renda”, destaca Jader Filho.

Entre as novas moradias, 13,6 mil são do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); 2,1 mil do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); 7,2 mil do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Ao todo, serão 22,9 mil Unidades Habitacionais nas seleções 2023/2024.

"Se nós somarmos tudo aquilo que foi anunciado pelo Ministério das Cidades em 2023 e 2024, com o PAC e o Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando do investimento em torno de R$ 5,6 bilhões de reais só para o Estado do Pará. Imaginem a magnitude disso para a nossa economia”, enfatiza o ministro.