Obras do Novo PAC Seleções devem gerar 34 mil novos empregos no Pará

O Governo Federal estima que pelo menos cinco milhões de pessoas sejam beneficiados e que cerca de 34 mil novos empregos sejam gerados - de forma direta e indireta - no Pará nos próximos anos, por meio dos 2,7 bilhões de reais em investimentos do Novo PAC Seleções anunciado para o estado nesta terça-feira (06), em Belém. Conforme anunciado pelo Ministério das Cidades, 64 municípios paraenses foram escolhidos para receber o aporte.

Ao total, 112 propostas foram selecionadas no Pará nos meses de maio e julho, com projetos inscritos por iniciativa do Estado e dos municípios. Na primeira seleção, anunciada pelo ministro Jader Filho e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 59 propostas foram aprovadas, resultando em um investimento total de R$826,9 milhões. Dentre os escolhidos estão obras de urbanização de áreas periféricas, contenção de encostas, renovação de frota de ônibus com aquisição de veículos 100% elétricos e movidos a diesel com tecnologia Euro 6; e implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais de 41 municípios paraenses.

As outras 53 propostas selecionadas, que juntas irão receber o montante de R$1,84 bilhão em recursos do Novo PAC, são obras voltadas à drenagem, mobilidade urbana, esgotamento sanitário e abastecimento de água em áreas urbanas. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, esse "é o maior investimento que o Governo Federal já realizou no estado".

O abastecimento de água urbana concentra o maior volume de investimentos, com R$650,7 milhões de reais e 24 municípios atendidos. Logo em seguida estão: esgotamento sanitário (R$628 milhões); urbanização (R$454 milhões); e drenagem urbana (R$382 milhões).

A execução de requalificação da captação da nova Estação de Tratamento de Água de Marabá – nos bairros Nossa Senhora de Aparecida, Araguaia, Cidade Jardim e Marabá Pioneira – é uma das obras com maior destaque e que sozinha vai receber R$105,7 milhões em investimentos. Na Região Metropolitana de Belém, os serviços no sistema de abastecimento de água do bairro de Águas Lindas serão beneficiados com R$65,5 milhões de reais.

Helder Barbalho falou da parceria entre munícipios, estado e Governo Federal (Igor Mota | O Liberal)

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o governador do Estado, Helder Barbalho, disse que o volume investido no estado reforça a importância da parceria entre todos os âmbitos do Poder Executivo. “Destaca a importância da escolha do estado do Pará, fazendo com que os recursos possam vir para o nosso estado. O que é uma demonstração do bom momento que se constrói a partir da união de esforços para que Pará seja vencedor na busca de recursos que possam ser revertidos em obras importantes, que mudam e melhoram a vida da população”, diz.