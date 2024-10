'Minha Casa, Minha Vida': Ministro Jader Filho visita obras em Santarém nesta quinta (24)

O ministro das Cidades, Jader Filho, desembarca em Santarém, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (24) para realizar uma nova visita técnica ao canteiro de obras dos residenciais Moaçara I e II, construídos por meio do "Minha Casa, Minha Vida", programa de moradias do governo federal.

A visita vai ocorrer a partir das 14h. O ministro vai acompanhar a evolução do andamento das obras de perto, conversando com os responsáveis pela construção e com os técnicos da Caixa Econômica Federal.

No dia 13 de setembro, Jader Filho esteve nos locais para avaliar o status da construção e formas de acelerar o ritmo das obras para conclusão do empreendimento e futura entrega às famílias beneficiadas com a conquista da casa própria.

VEJA MAIS

Os residenciais Moaçara I e II estavam com obras paralisadas até 2023, quando foram retomadas a partir do trabalho da gestão do Ministério das Cidades. O projeto recebeu uma suplementação de recursos federais no valor de R$ 7,6 milhões em junho do ano passado. Os dois empreendimentos totalizam 1.408 novas unidades habitacionais que serão entregues à população de Santarém, impactado a vida de mais de 5 mil moradores da cidade.

Durante a visita, o ministro Jader Filho vai falar com a imprensa no local para comentar sobre os avanços das obras do empreendimento. Também vai discutir sobre acompanhar de perto a evolução das obras do Minha Casa, Minha Vida e do Novo PAC em Santarém e no Pará.