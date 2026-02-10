Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Marco Buzzi pede afastamento por 90 dias do STJ após acusações de assédio sexual

O ministro teria apresentado problemas cardíacos.

Estadão Conteúdo
fonte

Marco Buzzi é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Foto: Sérgio Amaral / STJ)

O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pediu afastamento do cargo por 90 dias nesta terça-feira, 10. Em mensagem enviada aos colegas, Buzzi voltou a negar acusações de que teria cometido crimes sexuais contra duas mulheres.

Segundo a assessoria de imprensa do ministro, consta do pedido que o paciente apresenta problemas cardíacos.

A primeira acusação veio à tona na semana passada, quando a família de uma jovem de 18 anos procurou ministros da Corte. Segundo os relatos, a vítima passava férias com os pais e a família do ministro no imóvel dele, localizado em Santa Catarina. O ministro teria tentado agarrar a jovem à força.

VEJA MAIS

image Comissão no STJ para investigar se Marco Buzzi cometeu assédio sexual terá somente homens
Acusando de assédio, o ministro teria se sentido mal e foi internado em um hospital em Brasília.

image Denúncia de assédio sexual contra ministro do STJ Marco Buzzi é levada ao CNJ, diz site
A denúncia tramita sob sigilo na Corregedoria Nacional de Justiça

O caso está sendo investigado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). O STJ abriu uma sindicância para apurar os relatos. Nesta terça-feira, a Corte realiza nova sessão a portas fechadas para decidir se abre nova sindicância para averiguar a segunda denúncia.

Na denúncia divulgada nesta semana, uma mulher que trabalhou com o ministro relatou fatos similares ao primeiro caso. Os dois processos estão sob sigilo no CNJ.

Os advogados João Costa, João Pedro Mello e Maria Fernanda Saad, que conduzem a defesa de Buzzi, dizem que ele "não cometeu qualquer ato impróprio". A defesa afirma que "vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre fatos não verificados são um truque sórdido", e que "tribunais, com magistrados experientes e ritos depurados ao longo de séculos, não podem ser substituídos por 'juízes' e opiniões inflamadas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARCO BUZZI

STJ

ASSÉDIO SEXUAL

AFASTAMENTO

PEDIDO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula é desaprovado por 52,5% e fica atrás de Flávio em cenários para presidente, diz pesquisa

10.02.26 13h23

Cenário com Tarcísio candidato a presidente é cada vez mais distante, diz Hugo Motta

10.02.26 13h09

POLÍTICA

STJ afasta ministro Marco Buzzi, denunciado por assédio sexual

Os ministros definiram ainda que vão julgar as conclusões da sindicância que apura o caso no dia 10 de março

10.02.26 12h57

manobra

Marco Buzzi pede afastamento por 90 dias do STJ após acusações de assédio sexual

O ministro teria apresentado problemas cardíacos.

10.02.26 11h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda