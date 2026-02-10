Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula é desaprovado por 52,5% e fica atrás de Flávio em cenários para presidente, diz pesquisa

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é desaprovado por 52,5% dos entrevistados na pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira, 10. Os que aprovam o presidente são 43,4%, de acordo com o levantamento. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder.

Os números da pesquisa Futura/Apex divergem dos de outras pesquisas, como os da Quaest e AtlasIntel, que mostram consistentemente o presidente Lula na liderança nas simulações de cenários eleitorais, com diferentes gradações de porcentuais.

A Futura/Apex também perguntou aos entrevistados como avaliava o governo do atual presidente. Para 31,3%, é ótimo ou bom. Para 20,2%, é regular. Outros 46% avaliaram como ruim ou péssimo. Outros 2,5% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder.

Nas simulações de primeiro turno, o atual presidente figura atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No cenário com Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), Lula tem 35,9%, contra 37,2% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No cenário com Ronaldo Caiado (PSD) no lugar de Ratinho, Lula tem 35,3% e Flávio, 35,7%.

No cenário com Eduardo Leite (PSD), o petista tem 35,4% e o senador, 38,7%.

O único cenário em que Lula figura à frente de Flávio na pesquisa é quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído.

Nesse contexto, Lula teria 36,7% dos votos. Flávio teria 34,2%. Tarcísio, 9,8%.

No segundo turno, Lula perde para Flávio Bolsonaro (42,% do petista contra 48,2% do senador), para Tarcísio (41,4% contra 47,4%) e para Ratinho (42,1% contra 45,2%).

A margem de erro da pesquisa Futura/Apex é de 2,2 pontos porcentuais.

Foram realizadas 2.000 entrevistas telefônicas assistidas por computador, de 3 a 7 de fevereiro. O índice de confiança é de 95%.

O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-02276/2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

pesquisa

Futura

Apex
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula é desaprovado por 52,5% e fica atrás de Flávio em cenários para presidente, diz pesquisa

10.02.26 13h23

Cenário com Tarcísio candidato a presidente é cada vez mais distante, diz Hugo Motta

10.02.26 13h09

POLÍTICA

STJ afasta ministro Marco Buzzi, denunciado por assédio sexual

Os ministros definiram ainda que vão julgar as conclusões da sindicância que apura o caso no dia 10 de março

10.02.26 12h57

manobra

Marco Buzzi pede afastamento por 90 dias do STJ após acusações de assédio sexual

O ministro teria apresentado problemas cardíacos.

10.02.26 11h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda