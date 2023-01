Manifestantes são levados para ginásio da Polícia Federal em Brasília

Os manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, foram detidos e levados para uma triagem no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, na tarde desta segunda-feira (9). As informações são da do G1 Brasília.

VEJA MAIS

O grupo de cerca de 1,2 mil pessoas foi pego durante o desmonte do acampamento pela Polícia Militar (PMDF) e Exército, pela manhã, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, determinação que se estende para todo o País.

Os detidos que estavam no acampamento nesta segunda foram conduzidos em mais de 50 ônibus inicialmente para a Superintendência da PF. Mas, no começo da tarde, foram encaminhados ao ginásio, onde formaram uma longa fila e passam por triagem.