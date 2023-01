Granadas foram deixadas no STF e no Congresso, confirma Randolfe Rodrigues

A varredura nos ambientes depredados nos prédios dos três Poderes encontrou cinco granadas, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que será o líder do governo Lula no Congresso. As informações são da CNN Brasil.

Segundo o senador, três granadas estavam no Supremo Tribunal Federal e duas no Congresso Federal.

No domingo (8), grupos radicais invadiram as sedes dos três Poderes, e foram retirados até a noite do domingo, deixando um rastro de destruição e, também, conforme relato do senador, bombas.