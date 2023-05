Lula vai reduzir ritmo de viagens para cuidar da saúde; médicos cogitam cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende reduzir o número de viagens nas próximas semanas, assim que retornar da missão oficial ao Japão.

Segundo fontes oficiais do governo, entre os motivos da decisão, está a agenda intensa de compromissos de Lula no Brasil e no exterior. Além disso, o presidente tem sentido dores no quadril que não estão respondendo de forma positiva aos tratamentos. A equipe avalia, inclusive, uma possível cirurgia.

Em discurso na Bahia, na última quinta-feira (11), Lula mencionou o problema de saúde, ao brincar com o senador Otto Alencar (PSD-BA), que é ortopedista e tem filho cirurgião.

"Depois, eu vou fazer uma consulta com o Otto. Eu estou com um problema na cabeça do fêmur e você é ortopedista, você sabe disso. E você sabe que você vai ter que me curar porque eu sou bom de bola, não posso jogar mais por causa dessa dor que eu estou aqui. Eu tomo injeção e já não resolve. É você que vai me curar, Otto", disse o presidente.

Em fevereiro, Lula passou por uma ressonância magnética no quadril, em Brasília.

Agenda intensa

Lula embarcou para o Japão na manhã desta quarta-feira (17) e deve pousar em Hiroshima na noite de quinta (18), no horário de Brasília. Em abril, Lula também fez uma viagem de mais de 24 horas para visita oficial à China.

Na última semana, pouco após retornar da viagem ao Reino Unido para a coroação de Charles III, Lula emendou compromissos de um dia inteiro na Bahia e, em seguida, no Ceará.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)