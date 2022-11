Entenda o que é leucoplasia, doença que levou Lula a realizar um procedimento cirúrgico

Recentemente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva precisou realizar um procedimento médico para tratar uma doença chamada leucoplasia. Ela é caracterizada pela proliferação de células brancas em uma determinada região do corpo. As mucosas da boca e da garganta são as áreas mais comuns para essa concentração. Os sintomas variam e vão desde rouquidão até a dificuldade de engolir e são agravados por fatores como: tabagismo e alcoolismo.

A inflamação do tecido dos órgãos e o desgaste estão relacionados com o aparecimento da doença. O fonoaudiólogo Vinícius Araújo, especialista em voz, explica as questões que estão implicadas com a condição. “A gente fala também em um desgaste vocal, de um esforço vocal, ela pode estar atrelada a um quadro inflamatório pela questão do tabaco, o uso exagerado do tabagismo, principalmente. O refluxo, que é um quadro no qual o ácido do estômago volta e pode até queimar as pregas vocais, por isso ele traz como consequência essa leucoplasia”, pontua.

A alteração da voz de leve a severa, dependendo do quadro do paciente, pode ser um fator causado pela doença. “Pode apresentar dificuldades, incômodo e pigarro também. O pigarro é muito prejudicial, uma vez que a pessoa vai pigarrear a gente tem aí um atrito muito grande dessas pregas vocais, que podem ser muito prejudiciais para ele. O paciente tem dificuldade para deglutir, principalmente alimentos sólidos”, pondera o especialista.

O fonoaudiólogo destaca quais os principais sinais que devem ser observados e alerta para a necessidade de buscar atendimento profissional. “Um incômodo na garganta, a rouquidão persistente, mais de quinze dias, principalmente. Tem pacientes que acham a rouquidão normal. Pessoas que têm uma rouquidão que persiste por mais de quinze dias devem procurar um médico, otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo especialista em voz para estar verificando o motivo”, diz.

Tratamento

Quanto antes o paciente sentir os sintomas indicados, logo deverá buscar por um profissional. “O médico fará o diagnóstico e encaminhará, caso necessário, para uma biópsia. Então, dependendo da conduta médica, ele vai mandar o paciente para os exames e fazer essa verificação, verificar o grau de severidade, se vai precisar fazer alguma cirurgia ou não”, finaliza Vinícius.

Dicas para manter uma boa saúde vocal

→ Beber bastante água;

→ Não fumar;

→ Não ingerir bebidas alcoólicas;

→ Não fumar cigarros eletrônicos;

→ Não fazer uso de tabaco;

→ Não forçar a voz;

→ Hidratar sempre que possível com nebulização com soro fisiológico;

→ Procurar um médico otorrinolaringologista;

→ Procurar um fonoaudiólogo especialista em voz.