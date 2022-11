Lula tem alta do Hospital Sírio-Libanês após retirar lesão na laringe

Na manhã desta segunda-feira (21), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve alta depois de ser submetido a uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, segundo nota da assessoria petista. As informações são do portal Estadão.

Lula deu entrada no hospital ainda ontem e teve alta por volta das 7h45 desta segunda-feira, 21. Ele foi acompanhado durante o procedimento pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Rubens Brito, Rui Imamura e Luiz Paulo Kowalski. De acordo com o boletim médico, foi verificada a ausência de neoplasia, ou seja, não se tratava de tumor maligno. Nas redes sociais, Lula informou que já está em casa e publicou o bolentim médico. Veja:

Ainda na semana passada, antes de embarcar para o Egito, onde participou da COP27, um boletim médico foi emitido no sábado informando que o presidente eleito foi submetido a uma série de exames no mesmo hospital. A avaliação médica apontou a leucoplasia, que é uma condição na qual manchas ou lesões espessas e brancas aparecem dentro na boca - geralmente na gengiva ou nas bochechas - e é causada pelo crescimento celular excessivo.

Na mesma ocasião, foi constatado que os demais exames de Lula estão normais, e que apontam “completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. Naquele ano, o petista tratou um tumor, de cerca de três centímetros, localizado na laringe, acima da supraglote.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).