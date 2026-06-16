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Política

Lula tem 49,3% e Flávio Bolsonaro tem 36,8% no 2º turno, aponta Pesquisa CNT/MDA

Lula leva maior vantagem no Nordeste, com pessoas que têm até o ensino fundamental e com renda de até dois salários mínimos

Estadão Conteúdo
fonte

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert / PR | Instagram @flaviobolsonaro)

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pela CNT/MDA, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria todos os cinco adversários testados em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. No cenário mais acirrado, Lula aparece com 49,3% contra 36,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A vantagem hoje é maior do que a observada na pesquisa de abril, quando o petista superou o senador por 45% a 40% De acordo com a sondagem, 11% declaram votos brancos e nulos, e 3% estão indecisos.

Lula leva maior vantagem no Nordeste (63% a 26%), com pessoas que têm até o ensino fundamental (60% a 27%) e com renda de até dois salários mínimos (57% a 29%). Já Flávio pontua melhor no Sudeste (49% a 37%), no Sul (46% a 37%), no Norte/Centro-Oeste (47% a 36% e entre evangélicos (51% a 36%).

O petista também derrotaria Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Joaquim Barbosa (DC), Renan Santos (Missão), Michel Temer (MDB) e Augusto Cury (Avante). A testagem foi feita de forma estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma gama de opções para avaliar.

Veja os outros cenários estimulados para um 2° turno:

Lula x Romeu Zema

- Lula: 48,8% - Romeu Zema: 31,6% - Branco/nulo: 14,6% - Indeciso: 5%

Lula x Ronaldo Caiado

- Lula: 48,4%; - Ronaldo Caiado: 32,2%; - Branco/nulo: 14,3%; - Indeciso: 5,1%.

Lula x Joaquim Barbosa

- Lula: 47,5% - Joaquim Barbosa: 28,9% - Branco/nulo: 17,6% - Indeciso: 6%

Lula x Renan Santos

- Lula: 49,3% - Renan Santos: 28% - Branco/nulo: 17,2% - Indeciso: 5,6%

Lula x Michel Temer

- Lula: 49,5% - Michel Temer: 24,9% - Branco/nulo: 20,8% - Indeciso: 4,8%

Lula x Augusto Cury

- Lula: 49,2% - Augusto Cury: 28,4% - Branco/nulo: 16,9% - Indeciso: 5,5%

Os resultados fazem parte da 168ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR-04256/2026 .

Foram feitas 2.002 entrevistas entre 10 e 14 de junho, de forma presencial e domiciliar, em 143 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Presidente amplia vantagem no primeiro turno

De acordo com o levantamento, Lula ampliou sua vantagem no primeiro turno. O presidente tem agora 41,8%, contra 28,2% de Flávio Bolsonaro. No levantamento de abril, o petista tinha 39,2%, e o senador somava 30,2%.

Na pesquisa de junho, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%; Romeu Zema (Novo) tem 2,8%; Joaquim Barbosa (DC), 2,3%; Renan Santos (Missão), 2%; Michel Temer, incluído no levantamento mesmo sem que o MDB tenha anunciado seu nome, soma 1,9%; e Augusto Cury (Avante) tem 1,8%. Brancos e nulos são 7%.; Os indecisos são 7,9%.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/CNT/MDA
Política
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