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Política

Lula sonda membros da ala lulista do MDB sobre a filiação de Pacheco para candidatura em Minas

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu com integrantes do MDB a disputa eleitoral nos Estados e sondou integrantes da ala lulista da sigla sobre a possibilidade de o senador Rodrigo Pacheco se filiar ao partido para disputar o governo de Minas Gerais.

A conversa ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta terça-feira, 24, e reuniu lideranças como o senador Renan Calheiros (AL), os ministros Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades) e o governador do Pará, Helder Barbalho.

No encontro, Lula pediu um panorama da situação do MDB nos Estados e perguntou como poderia ajudar a sigla nas disputas regionais. Ao tratar de Minas, afirmou estar convencido de que Pacheco será candidato ao governo e quis saber a avaliação dos emedebistas sobre uma eventual filiação.

Os emedebistas se mostraram abertos à ideia e disseram que seria uma honra receber o senador, mas ponderaram que a decisão precisa respeitar os acordos já firmados pelo partido em Minas.

Hoje, o MDB tem como pré-candidato o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, com quem Pacheco se reuniu dias atrás. Pacheco, por sua vez, também é cotado no PSB e conseguiu ter um aliado no comando do União Brasil no Estado.

A avaliação interna é que o MDB pode discutir a filiação, desde que Pacheco demonstre interesse em ingressar no partido.

Segundo um dos presentes, Lula também abordou o cenário em outros Estados, como na Bahia, onde o governador Jerônimo Rodrigues deve disputar a reeleição possivelmente sem manter a vaga de vice com o MDB, e em Alagoas, onde Renan Filho pode ter uma disputa acirrada com o prefeito de Maceió, JHC.

O presidente não falou sobre a possibilidade de oferecer a vice-presidência ao MDB. Disse apenas que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve viajar a São Paulo para discutir com o ex-ministro Fernando Haddad (PT) a formação da chapa estadual. Lula afirmou que Alckmin pode disputar o Senado, mas ressaltou que a decisão caberá exclusivamente a ele.

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ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/MG/PACHECO/LULA/SONDAGEM/FILIAÇÃO/MDB
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